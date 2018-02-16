Доходит до маразма. Страсти по Бандере в Польше

После принятия "антибандеровских законов" польские чиновники перешли от теории к практике, теперь об отношении к Бандере спрашивают у украинцев, которые хотят жить в Польше.

Страсти вокруг антибандеровской риторики Польши не утихают. Вслед за введение уголовной ответственности за отрицание так называемых “преступлений украинских националистов”, теперь об отношении к этим самым “преступлениям” спрашивают у прибывших в Польшу украинцах.

Власти же тем временем создают комиссии, чтобы найти консенсус в исторических вопросах.

Корреспондент.net собрал информацию о последних событиях в украино-польских отношениях.

Вопросы о Бандере

Граждан Украины, имеющих польские корни и желающих получить вид на жительство в Польше, спрашивают об их отношении к Степану Бандере и УПА, сообщил польский телеканал Superstacja.

Как известно, право на получение вида на жительство дает, среди прочего, карта поляка - документ, удостоверяющий польские корни заявителя, или представление доказательств наличия польских корней. Именно для тех, кто подается на получение вида на жительство, не имея карты поляка, действуют новые правила.

Если аппликант колеблется или недостаточно четко высказывается по этим вопросам, то заявка отклоняется. Такую информацию подтвердила лидер организации “Евромайдан Варшава“ Наталья Панченко. По словам Панченко, таким образом создаются возможности для манипуляций и злоупотреблений со стороны должностных лиц, которые анализируют ответ заявителя.

“У людей есть документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры - то тогда до свидания, Польша“, - рассказала она.

Сообщается, что один заявитель получил отказ, хотя его деды и отец имели польское гражданство. Отвечая на вопрос о своем отношении к деятельности ОУН-УПА, он ответил: “А разве я знаю, никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого своя правда. Говорят, они были в Польше и Украине. Никогда в это не вникал“.

Другой вопрос касался трагедии на Волыни. “Я слышал об этом, и слышал, что недавно вышел фильм. Но там были замешаны московиты, и действительно неизвестно, кто и что сделал... Много людей погибло, известно только это“.

В администрации Мазовецкого воеводства объяснили, что такой ответ означает, что гражданин Украины знает о деятельности ОУН/УПА, однако он не хочет сказать ничего плохого про организацию, которая считается героической в Украине и которая привела к трагедии в польской истории.

Что на государственном уровне?

Вице-премьер Украины Павел Розенко провел в Варшаве переговоры со своим польским коллегой Петром Глиньским относительно скандального закона об Институте национальной памяти, который вводит уголовную ответственность за отрицание “преступлений Бандеры”.

“Руководствуясь позицией президента Украины, Верховной рады Украины и правительства Украины, мы ожидаем от польской стороны не только разъяснения по этому закону. Мы считаем, что закон должен быть изменен“, - отметил Розенко.

По словам чиновника, сейчас важно снять напряжение в украинско-польских отношениях, которое в последнее время, в том числе искусственно, накручивается различными политическими силами, в том числе и внешними факторами. “Поэтому основная миссия - начать диалог с польской стороной на эту тему“, - сообщил вице-премьер.

“И это вопрос не только политики или истории. Речь идет о возможном конкретном нарушение прав и свобод наших сограждан, работающих живут в Польше, их преследовании за какие-то слова или политические убеждения. Это, по нашему мнению, недопустимо. Мы будем защищать права наших сограждан не только в Украине, но и за пределами нашего государства “, - подчеркнул Павел Розенко.

Переговори завершені. Але не закінчені.Порушили низку важливих для україно-польських стосунків питань:загрози нового Закону,права українців Польщі, відновлення зруйнованих пам‘яток,проведення спільних заходів:конференцій,пошукових робіт. Будемо раді бачити пана Глінського в Києві pic.twitter.com/Gs4vNeC12r — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 16 февраля 2018 г.

Конституционный суд Польши, который сейчас изучает изменения в закон об Институте национальной памяти, может принять во внимание опасения украинцев и несколько изменить его, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Чапутович подчеркнул, что в важнейших вопросах Польша поддерживает Украину, но исторические вопросы все же остаются на повестке дня. По его словам, Польша должна требовать признания от Украины исторической правды, но нужно время, чтобы украинское общество восприняло эту правду (о трагических событиях на Волыни в 1943-1944 годах). По его словам, необходим исторический диалог между обеими странами.

Просят доносить

Но несмотря на заверения о необходимости наладить диалог, Польша продолжает разрабатывать странные инициативы.

Польша призывает соотечественников, проживающих за рубежом, сообщать официальные органы о антипольских заявлениях. Письмо с соответствующим призывом во все посольства и консульства Польши разослал глава польского Сената Станислав Карчевский.

“Пожалуйста, документируйте любые антипольские высказывания, заявления и мнения, которые вредят нам, и реагируйте на них. Сообщите нашим посольствам, консульствам и почетным консульствам о любой клевете, влияющей на репутацию Польши“, - говорится в письме.

Польский посол в Берлине Анджей Пшилебски заявил, что призыв документировать антипольские заявления и докладывать посольствам и консульствам, это “обычное задание дипломатического или консульского представительства“.

У нас своя повестка

Тем временем, комиссия Киевского городского совета рекомендовала вывешивать революционный флаг ОУН на государственных зданиях во время знаменательных дат.

Речь идет о выдающихся для истории Украины датах. В частности:

1 января - день рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры;

22 января - День Соборности Украины;

29 января - День памяти Героев Крут;

3 февраля - Создание ОУН,

20 февраля - День памяти Героев Небесной Сотни;

5 марта - годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

14 марта - День украинского добровольца;

Третье воскресенье мая - День памяти жертв политических репрессий;

23 мая - День Героев;

14 июня - день рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;

30 июня - провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича;

30 июля - создание УВО;

14 октября - День защитника Украины, день создания УПА.

Речь идет о вывешивании красно-черного флага у здания Киевсовета и райгосадминистраций. Однако в распоряжении содержится рекомендация руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, вывешивать флаг ОУН в определенные даты.

“Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть, революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни... “, - отметил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.

Это пока первый шаг. В дальнейшем решение еще должны поддержать на пленарном заседании Киевсовета.