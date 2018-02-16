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Доходит до маразма. Страсти по Бандере в Польше

Комментариев: 23
После принятия "антибандеровских законов" польские чиновники перешли от теории к практике, теперь об отношении к Бандере спрашивают у украинцев, которые хотят жить в Польше.
Бандера продолжает пугать поляков
Бандера продолжает пугать поляков

Страсти вокруг антибандеровской риторики Польши не утихают. Вслед за введение уголовной ответственности за отрицание так называемых “преступлений украинских националистов”, теперь об отношении к этим самым “преступлениям” спрашивают у прибывших в Польшу украинцах.

Власти же тем временем создают комиссии, чтобы найти консенсус в исторических вопросах.

Корреспондент.net собрал информацию о последних событиях в украино-польских отношениях.

Вопросы о Бандере

Граждан Украины, имеющих польские корни и желающих получить вид на жительство в Польше, спрашивают об их отношении к Степану Бандере и УПА, сообщил польский телеканал Superstacja.

Как известно, право на получение вида на жительство дает, среди прочего, карта поляка - документ, удостоверяющий польские корни заявителя, или представление доказательств наличия польских корней. Именно для тех, кто подается на получение вида на жительство, не имея карты поляка, действуют новые правила.

Если аппликант колеблется или недостаточно четко высказывается по этим вопросам, то заявка отклоняется. Такую информацию подтвердила лидер организации “Евромайдан Варшава“ Наталья Панченко. По словам Панченко, таким образом создаются возможности для манипуляций и злоупотреблений со стороны должностных лиц, которые анализируют ответ заявителя.

“У людей есть документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры - то тогда до свидания, Польша“, - рассказала она.

Сообщается, что один заявитель получил отказ, хотя его деды и отец имели польское гражданство. Отвечая на вопрос о своем отношении к деятельности ОУН-УПА, он ответил: “А разве я знаю, никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого своя правда. Говорят, они были в Польше и Украине. Никогда в это не вникал“.

Другой вопрос касался трагедии на Волыни. “Я слышал об этом, и слышал, что недавно вышел фильм. Но там были замешаны московиты, и действительно неизвестно, кто и что сделал... Много людей погибло, известно только это“.

В администрации Мазовецкого воеводства объяснили, что такой ответ означает, что гражданин Украины знает о деятельности ОУН/УПА, однако он не хочет сказать ничего плохого про организацию, которая считается героической в Украине и которая привела к трагедии в польской истории.

Что на государственном уровне?

Вице-премьер Украины Павел Розенко провел в Варшаве переговоры со своим польским коллегой Петром Глиньским относительно скандального закона об Институте национальной памяти, который вводит уголовную ответственность за отрицание “преступлений Бандеры”.

“Руководствуясь позицией президента Украины, Верховной рады Украины и правительства Украины, мы ожидаем от польской стороны не только разъяснения по этому закону. Мы считаем, что закон должен быть изменен“, - отметил Розенко.

По словам чиновника, сейчас важно снять напряжение в украинско-польских отношениях, которое в последнее время, в том числе искусственно, накручивается различными политическими силами, в том числе и внешними факторами. “Поэтому основная миссия - начать диалог с польской стороной на эту тему“, - сообщил вице-премьер.

“И это вопрос не только политики или истории. Речь идет о возможном конкретном нарушение прав и свобод наших сограждан, работающих живут в Польше, их преследовании за какие-то слова или политические убеждения. Это, по нашему мнению, недопустимо. Мы будем защищать права наших сограждан не только в Украине, но и за пределами нашего государства “, - подчеркнул Павел Розенко.

 

Конституционный суд Польши, который сейчас изучает изменения в закон об Институте национальной памяти, может принять во внимание опасения украинцев и несколько изменить его, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Чапутович подчеркнул, что в важнейших вопросах Польша поддерживает Украину, но исторические вопросы все же остаются на повестке дня. По его словам, Польша должна требовать признания от Украины исторической правды, но нужно время, чтобы украинское общество восприняло эту правду (о трагических событиях на Волыни в 1943-1944 годах). По его словам, необходим исторический диалог между обеими странами.

Просят доносить

Но несмотря на заверения о необходимости наладить диалог, Польша продолжает разрабатывать странные инициативы.

 

Польша призывает соотечественников, проживающих за рубежом, сообщать официальные органы о антипольских заявлениях. Письмо с соответствующим призывом во все посольства и консульства Польши разослал глава польского Сената Станислав Карчевский.

“Пожалуйста, документируйте любые антипольские высказывания, заявления и мнения, которые вредят нам, и реагируйте на них. Сообщите нашим посольствам, консульствам и почетным  консульствам о любой клевете, влияющей на репутацию Польши“, - говорится в письме.

Польский посол в Берлине Анджей Пшилебски заявил, что призыв документировать антипольские заявления и докладывать посольствам и консульствам, это “обычное задание дипломатического или консульского представительства“.

У нас своя повестка

Тем временем, комиссия Киевского городского совета рекомендовала вывешивать революционный флаг ОУН на государственных зданиях во время знаменательных дат.
 
Речь идет о выдающихся для истории Украины датах. В частности:
 
1 января - день рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры; 
22 января - День Соборности Украины; 
29 января - День памяти Героев Крут; 
3 февраля - Создание ОУН, 
20 февраля - День памяти Героев Небесной Сотни; 
5 марта - годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича; 
14 марта - День украинского добровольца; 
Третье воскресенье мая - День памяти жертв политических репрессий; 
23 мая - День Героев; 
14 июня - день рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца; 
30 июня - провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича; 
30 июля - создание УВО; 
14 октября - День защитника Украины, день создания УПА.
 
Речь идет о вывешивании красно-черного флага у здания Киевсовета и райгосадминистраций. Однако в распоряжении содержится рекомендация руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, вывешивать флаг ОУН в определенные даты.
 
“Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть, революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни... “, - отметил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.
 
Это пока первый шаг. В дальнейшем решение еще должны поддержать на пленарном заседании Киевсовета.
 
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Теги: Польша, Бандера, ОУН-УПА, националисты, Павел Розенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (23)
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kucher8888    16.02.2018, 19:44
Оценка:  +2
kucher8888
на Нюрбергском процессе Европа о пакте Молотова или вводе РККА в Польшу и не вспоминали
потому как сами фюреру потакали ну доумиротворялись

а это ХЕРоическое чмо кроме дефективных никому и нафиг ненужно
ЗовПрироды    16.02.2018, 19:54
Оценка:  -4
ЗовПрироды
На Нюренберге музыка играет, а я опять стою на берегу. ....... Учите историю и не смешите людей своей дремучестью. У вас на россии остались хоть какие то правдивые историечские книги ?
kucher8888    16.02.2018, 20:12
Оценка:  +4
kucher8888
еще один ушлепок тягнысраковский

почем высер
kucher8888    16.02.2018, 19:40
Оценка:  +1
kucher8888
Народ
не спорьте с этими тягныжоповскими прихвостнями

они тупые и продажные
кто платит тому и подпевают
как и их ХЕРой
kucher8888    16.02.2018, 19:02
Оценка:  +1
kucher8888
поляки назвали идиотов идиотами

респект и уважуха
krolikoff_net    16.02.2018, 19:25
Оценка:  -2
krolikoff_net
Заплатите им еще из рассейского бюджета. Они вам еще и не такое отчибучат . Лишь бы у вас денег хватило.
kucher8888    16.02.2018, 19:27
Оценка:  +1
kucher8888
иди кизяки собирать

акын сраный

выучи историю бестолочь
ЗовПрироды    16.02.2018, 19:55
Оценка:  -5
ЗовПрироды
kucher8888 - вам на якутии не хватает сырья для нового скульптурного шедевра ?
kucher8888    16.02.2018, 20:14
Оценка:  +3
kucher8888
с Кыргызии виднее

сопли подбери да хоть одну книжку аглицкую прочитай

неуч
krolikoff_net    16.02.2018, 18:31
Оценка:  -4
krolikoff_net
Неправильно поступает наше правительство и Рада. На такую польскую истерию надо как то отвечать, пока это не переросло в глобальный маразм. Надо принять пакет антипольских законов, индентичных тем, что проголосовали на варшаве, и сворачивать экономическое сотрудничество.
JeyMax    16.02.2018, 18:25
Оценка:  +2
JeyMax
С каким нетерпением неофашисты с криками "Україна понад усе" (забыли о "Германия превыше всего"?) с помощью "института беспамятства" ждут не дождутся пока умрут те кто помнит геройства пособников (а это так) у который руки по локоть в крови. Что, больше нет кого взять за образец в Украине?
krolikoff_net    16.02.2018, 18:27
Оценка:  -2
krolikoff_net
Таварисч из масквы. Вам какое дело до нашей страны. Займитесь своими внутренними проблемами. Например подшейте свои драные валенки, или " хрусталь сдайте " оставшийся после очередной пьянки по поводу дидовоевания .
kucher8888    16.02.2018, 19:07
Оценка:  -4
kucher8888
а тебе КЫРГЫЗСКОЙ морде какое дело

халат полатай

да портки отстирай - воняет
krolikoff_net    16.02.2018, 18:22
Оценка:  -3
krolikoff_net
Поляки недовольны тем, что Бандеровцы не далим им завершить волынскую резню . Так хотелось расширить границы польши, но не судьба. До сих пор их жаба давит.
JeyMax    16.02.2018, 18:20
Оценка:  0
JeyMax
И разве преступление то что получали от вермахта оружие и стреляли в спину тем кто воевал с фашистской Германией и наступал на Берлин, освобождая народ Украины от фашисткой мерзости? Это нацисты навязывают свои ценности и ненависть народу Украины. пытаясь вымарать память о войне .
krolikoff_net    16.02.2018, 18:24
Оценка:  -3
krolikoff_net
JeyMax - может вам забыли на вашей россии сообщить, но Вторая Мировая война очень давно закончилась. Итальянские фашисты давно побеждены, как впрочем и немецкие приверженцы национального социалистического строя. Учите историю и не пишите маразмов . Не будете так смешно выглядеть .
Бувший_східняк    16.02.2018, 18:25
Оценка:  0
Бувший_східняк
Дык в сороковом году Красная Армия, как и вермахт годом позже, оккупировала Западную Украину согласно секретным протоколам Молотова-Риббентропа о разделе Европы. И чем она от вермахта в принципе тогда отличалась, по-твоему?
Бувший_східняк    16.02.2018, 18:28
Оценка:  0
Бувший_східняк
И как ты тогда объяснишь совместный парад победы Красной армии и вермахта в Бресте?
realkarta    16.02.2018, 19:27
Оценка:  +3
realkarta
Обьединила с остальной Украиной..это ты называешь оккупацией???
lebedin2    16.02.2018, 21:54
Оценка:  +1
lebedin2
Поляки с немцами в 1938 г тоже совместные парады делали, после делёжки Чехословакии. Грязное дело - политика. Не судят только победителей.
JeyMax    16.02.2018, 18:16
Оценка:  -2
JeyMax
Задумайтесь: "так называемых преступлений укр. националистов". действительно - разве преступление вырезать несколько тысяч польских женщин и детей? Что преступного в том что до 1950 года резали, насиловали и сжигали живьем на западной Украине врачей . учителей и просто неугодных?
Бувший_східняк    16.02.2018, 18:20
Оценка:  0
Бувший_східняк
Национально-освободительная война - штука жестокая. И не думай, что поляки все там были такие уж белые и пушистые...
Бувший_східняк    16.02.2018, 18:12
Оценка:  -1
Бувший_східняк
От я не розумію... При Ющенку все ж обговорили, про все домовилися. Одне одному все простили. І для чого знов ворушити минуле? Зрозуміло, що як і в любій історії між народами-сусідами, є і світлі і чорні смуги, і немає одних лише винних, а інших - лише постраждалих.
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