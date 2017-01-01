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СБУ задержала мужчину с 10 пистолетами в Одесской области

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Мужчина занимался "косметической" переработкой пистолетов. После этого они могли стрелять боевыми патронами. Всего у него нашли 13 единиц оружия.
Изъятые пистолеты
Изъятые пистолеты
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Одесской области, который продавал огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, 16 февраля.

"Правоохранители установили, что местный житель регулярно выезжал в одну из стран Евросоюза, где закупал оружие. "Товар" злоумышленник контрабандой ввозил в Украину. После "косметической" переработки пистолеты были способны стрелять боевыми патронами", – говорится в сообщении.

Оперативники задокументировали факт продажи подозреваемым пистолета. Клиентов он подыскивал через Интернет, оружие лично передавал заказчикам, в том числе представителям уголовного мира.

Сотрудники СБУ задержали мужчину при попытке продажи 10 пистолетов. При обыске по месту проживания правоохранители изъяли еще три пистолета.

По данному факту возбудили уголовное дело постатье о езаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины). Подозреваемому грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала мужчину с 10 пистолетами в Одесской области

Ранее в Одессе задержали полицейского, который продавал в комиссионном магазине пистолеты, переданные ему на хранение.

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Теги: СБУ, оружие, фото, Одесская область, пистолет
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Источник: korrespondent.net

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