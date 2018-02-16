В Минэкологии напомнили о серьезных штрафах за торговлю первоцветами

Штрафовать будут не только продавцов подснежников, но и их покупателей. Нарушителям грозят штрафные санкции от 510 до 3655 гривен.

За срывание цветов из Красной книги украинцам грозит штраф от 510 до 3655 гривен. Об этом в пятницу, 16 февраля, заявила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов на странице в Facebook.

Как отмечается, штраф предусмотрен не только тем, кто срывает и продает ранние весенние цветы, но и тем, кто их покупает.

"За сбор, перевозку и торговлю первоцветами – штраф! За незаконное приобретение и сбыт объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, предусмотрено наложение штрафа от 510 до 1700 грн с конфискацией цветов. За сбор редких цветов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда предусмотрено наложение штрафа от 1700 до 3655 гривен с конфискацией растений", - заявили в министерстве.

В пресс-службе также напомнили, что каждый год Государственная экологическая инспекция проводит операцию "Первоцвет", целью которой является борьба нарушителями природоохранного законодательства.

"По результатам прошлогодней операции "Первоцвет-2017" территориальными органами Госэкоинспекции проведено 525 проверок, в ходе которых было выявлено 229 нарушений требований природоохранного законодательства", - сообщили в пресс-службе, добавив, что по результатам прошлогодней операции было составлено 245 протоколов об административном правонарушении, а также 35 человек были оштрафованы на общую сумму 1,5 млн грн.

Как сообщалось, в Венгрии задержали украинцев с сотнями подснежников.

Напомним, Минэкологии внесло лося в Красную книгу Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet