Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Минэкологии напомнили о серьезных штрафах за торговлю первоцветами

Комментариев: 1
Штрафовать будут не только продавцов подснежников, но и их покупателей. Нарушителям грозят штрафные санкции от 510 до 3655 гривен.
Подснежники
Подснежники
Getty Images

За срывание цветов из Красной книги украинцам грозит штраф от 510 до 3655 гривен. Об этом в пятницу, 16 февраля, заявила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов на странице в Facebook.

Как отмечается, штраф предусмотрен не только тем, кто срывает и продает ранние весенние цветы, но и тем, кто их покупает.

"За сбор, перевозку и торговлю первоцветами – штраф! За незаконное приобретение и сбыт объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, предусмотрено наложение штрафа от 510 до 1700 грн с конфискацией цветов. За сбор редких цветов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда предусмотрено наложение штрафа от 1700 до 3655 гривен с конфискацией растений", - заявили в министерстве.

В пресс-службе также напомнили, что каждый год Государственная экологическая инспекция проводит операцию "Первоцвет", целью которой является борьба нарушителями природоохранного законодательства.

"По результатам прошлогодней операции "Первоцвет-2017" территориальными органами Госэкоинспекции проведено 525 проверок, в ходе которых было выявлено 229 нарушений требований природоохранного законодательства", - сообщили в пресс-службе, добавив, что по результатам прошлогодней операции было составлено 245 протоколов об административном правонарушении, а также 35 человек были оштрафованы на общую сумму 1,5 млн грн.

 
 

Как сообщалось, в Венгрии задержали украинцев с сотнями подснежников.

Напомним, Минэкологии внесло лося в Красную книгу Украины.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: цветы, Красная книга, штраф, Минэкологии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Клинклином    16.02.2018, 18:50
Оценка:  -2
Клинклином
Надо не только штрафовать, но и к трудовой повинности превлекать, пусть мусор в парках и лесах убирают.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь