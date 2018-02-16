Анна Герман удивила сменой имиджа

Бывшая советница Януковича Анна Герман сменила прическу. На эфир одного из телеканалов она пришла с короткой стрижкой и молодежным макияжем в стиле "smoky eyes".

Бывшая советница президента Украины Виктора Януковича Анна Герман в очередной раз сменила свой имидж. На эфир одного из украинских телеканалов бывшая соратница экс-президента пришла с короткой стрижкой и молодежным макияжем в стиле “smoky eyes“.

Фото с новой прической Герман было опубликовано на странице “ПолітЛапша“ в Facebook:

“Анна Герман освежила имидж. Теперь она хипстерша“, - прокомментировала фото “Політлапша“.

До этого бывшая соратница Януковича носила прямое каре и классические локоны. Кроме того, она неоднократно появлялась с “хуганскими“ прическами.

Напомним, ранее Герман обьяснила изминения во внешности, которые стали предметом обсуждения в сети, длительным перелетом из Вашингтона.