Анна Герман удивила сменой имиджа
Бывшая советница Януковича Анна Герман сменила прическу. На эфир одного из телеканалов она пришла с короткой стрижкой и молодежным макияжем в стиле "smoky eyes".
Бывшая советница президента Украины Виктора Януковича Анна Герман в очередной раз сменила свой имидж. На эфир одного из украинских телеканалов бывшая соратница экс-президента пришла с короткой стрижкой и молодежным макияжем в стиле “smoky eyes“.
Фото с новой прической Герман было опубликовано на странице “ПолітЛапша“ в Facebook:
“Анна Герман освежила имидж. Теперь она хипстерша“, - прокомментировала фото “Політлапша“.
До этого бывшая соратница Януковича носила прямое каре и классические локоны. Кроме того, она неоднократно появлялась с “хуганскими“ прическами.
Напомним, ранее Герман обьяснила изминения во внешности, которые стали предметом обсуждения в сети, длительным перелетом из Вашингтона.
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(с) Семен Слепаков.