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Анна Герман удивила сменой имиджа

Комментариев: 8
Бывшая советница Януковича Анна Герман сменила прическу. На эфир одного из телеканалов она пришла с короткой стрижкой и молодежным макияжем в стиле "smoky eyes".
Новый стиль Анны Герман
Новый стиль Анны Герман
ПолітЛапша/Facebook

Бывшая советница президента Украины Виктора Януковича Анна Герман в очередной раз сменила свой имидж. На эфир одного из украинских телеканалов бывшая соратница экс-президента пришла с короткой стрижкой и молодежным макияжем в стиле “smoky eyes“.

Фото с новой прической Герман было опубликовано на странице “ПолітЛапша“ в Facebook:

“Анна Герман освежила имидж. Теперь она хипстерша“, - прокомментировала фото “Політлапша“.

До этого бывшая соратница Януковича носила прямое каре и классические локоны. Кроме того, она неоднократно появлялась с “хуганскими“ прическами.

Напомним, ранее Герман обьяснила изминения во внешности, которые стали предметом обсуждения в сети, длительным перелетом из Вашингтона. 

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Теги: Партия регионов, прическа, макияж, Анна Герман, имидж
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Комментариев (8)
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weightless    16.02.2018, 20:06
Оценка:  -2
weightless
Ще трошки -
й вона стане схожою на Чиччоліну
Коцман_Бобза    16.02.2018, 20:16
Оценка:  -2
Коцман_Бобза
Скорей на Сергея Зверева.
hope55    16.02.2018, 19:26
Оценка:  -1
hope55
на всіх чортів схожа. в траурі за синами-не знає, що вже зі своєю харею робить
genasgv67    16.02.2018, 19:03
Оценка:  0
genasgv67
ну и рожа тетя сережа
krolikoff_net    16.02.2018, 18:55
Оценка:  +1
krolikoff_net
УЖОС.
drozdikus    16.02.2018, 20:19
Оценка:  -1
drozdikus
по сравнению с тобой клуша - она прелесть)
ГлавныйШтукатур    16.02.2018, 20:49
Оценка:  -2
ГлавныйШтукатур
А по сравнению с тобой?
Коцман_Бобза    16.02.2018, 18:44
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Годы летят, а ты опять в отличной форме, бабушка-трансформер.
Всем малолеткам на Рублёвке дашь ты фору, бабушка-трансформер.

(с) Семен Слепаков.
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