Встреча глав МИД нормандской четверки перенесена
Главы министерств иностранных дел стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) встретятся на полях Мюнхенской конференции, скорее всего в субботу, 17 февраля. Как сообщил дипломатический источник УНИАНА, стороны не смогли согласовать время. "Сейчас немецкая сторона ищет возможность провести ее завтра", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, это связано с логистическими проблемами с немецкой стороны. "Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прилетит в Мюнхен только поздно вечером. Я готов встречаться хоть в три часа ночи", - сказал Климкин.
В настоящее время, сказал он, ведутся консультации. Францию, по словам Климкина, на встрече будет представлять политический директор МИД.
Отметим, на полях конференции в Мюнхене Климкин планировал встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
В прошлый раз главы МИД Украины и России провели встречу в Вене.Тогда тоже поднимался вопрос политзаключенных.
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