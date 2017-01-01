Встреча глав МИД нормандской четверки перенесена

Встреча министров иностранных дел стран нормандской четверки состоится в пятницу вечером или в субботу, 17 февраля. Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил данные об отмене или переносе встречи.

Главы министерств иностранных дел стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) встретятся на полях Мюнхенской конференции, скорее всего в субботу, 17 февраля. Как сообщил дипломатический источник УНИАНА, стороны не смогли согласовать время. "Сейчас немецкая сторона ищет возможность провести ее завтра", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, это связано с логистическими проблемами с немецкой стороны. "Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прилетит в Мюнхен только поздно вечером. Я готов встречаться хоть в три часа ночи", - сказал Климкин.

В настоящее время, сказал он, ведутся консультации. Францию, по словам Климкина, на встрече будет представлять политический директор МИД.

Отметим, на полях конференции в Мюнхене Климкин планировал встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В прошлый раз главы МИД Украины и России провели встречу в Вене.Тогда тоже поднимался вопрос политзаключенных.

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