В Украине назначены первые выборы в 40 новых ОТГ

Избирательный процесс начнется с 10 марта. По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут участвовать более 260 тысяч человек.

Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 29 апреля 2018 года, первые выборы местных депутатов в 40 объединенных территориальных громадах (ОТГ) – четырех городских, 14 поселковых, 22 сельских.

Как сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу, 16 февраля, в состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных совета, в том числе четыре городских, 16 поселковых и 113 сельских.

В частности, в Винницкой, Волынской, Донецкой, Луганской, Сумской и Херсонской областях такие выборы пройдут в одной ОТГ, в Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой – в двух ОТГ в каждой области, в Кировоградской, Одесской и Ровенской областях – в трех ОТГ, в Днепропетровской и Харьковской областях – в четырех ОТГ, в Запорожской области – в семи ОТГ.

Избирательный процесс начнется с 10 марта. По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут участвовать более 263 тысяч человек.

В ЦИК также напомнили, что в течение двух минувших лет, в Украине прошло 667 первых местных выборов в ОТГ.

"Следовательно, после проведения выборов 29 апреля 2018 года совокупная численность всех вместе взятых назначенных ЦИК первых выборов в ОТГ будет составлять 707", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2017 года полиция завела 12 уголовных дел по фактам нарушений во время местных выборов. Тогда проходили первые голосования в 51 объединенной территориальной громаде.

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