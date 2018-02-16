Началась встреча Климкина с Лавровым

Встреча глав МИД Украины и Российской Федерации проходит за закрытыми дверями. Оба министра прибыли на переговоры в разный промежуток времени.

Двусторонняя встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и России Сергея Лаврова началась в Мюнхене в пятницу, 16 февраля. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что встреча проходит в закрытом формате на полях 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

У журналистов была возможность только сфотографировать как министр заходит в комнату переговоров. Министры прибыли в разный промежуток времени.

Ранее Климкин подтверил перенос встречи министров иностранных дел стран "нормандского формата" по вопросам безопасности.

В прошлый раз главы МИД Украины и России провели встречу в Вене.Тогда тоже поднимался вопрос политзаключенных.

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