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Началась встреча Климкина с Лавровым

Комментариев: 2
Встреча глав МИД Украины и Российской Федерации проходит за закрытыми дверями. Оба министра прибыли на переговоры в разный промежуток времени.
Сергей Лавров и Павел Климкин
Сергей Лавров и Павел Климкин
Getty Images

Двусторонняя встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и России Сергея Лаврова началась в Мюнхене в пятницу, 16 февраля. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что встреча проходит в закрытом формате на полях 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

 У журналистов была возможность только сфотографировать как министр заходит в комнату переговоров. Министры прибыли в разный промежуток времени.

Ранее Климкин подтверил перенос встречи министров иностранных дел стран "нормандского формата" по вопросам безопасности.

В прошлый раз главы МИД Украины и России провели встречу в Вене.Тогда тоже поднимался вопрос политзаключенных.

 

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Теги: Лавров, Мюнхен, Климкин, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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lebedin2    16.02.2018, 21:45
Оценка:  0
lebedin2
Климкину явно придется искать новую работу в новом году. Второй останется рулить. Карикатуристы, не выбрасывайте его наброски - пригодятся.
tupotigrius    16.02.2018, 20:35
Оценка:  -1
tupotigrius
А коли і де попередня битва поглядів відбулася?
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