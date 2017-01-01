Порошенко: Украина тратит на оборону почти 6% ВВП

Прогресс Украины был бы невозможен без помощи западных партнеров, подчеркнул президент на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Почти 6% валового внутреннего продукта в Украине направляется на укрепление обороноспособности государства. Такие данные озвучил президент Украины петр Порошенко в ходе панельной дискуссии на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 16 февраля.

"Прогресс Украины был бы невозможен без помощи наших партнеров. Вы приумножаете наши достижения на пути реформ путем таких инициатив, как европейский план для Украины. И укрепляйте обороноспособность Украины. И, возвращаясь к этому обсуждению, мы почти 6% нашего ВВП в настоящее время направляем на сектор безопасности и обороны", – сказал Порошенко.

Напомним, на 2018 год в бюджете Украины предусмотрено 165,3 млрд гривен на оборону и безопасность. Это на 28,8 млрд гривен больше показателя 2017 года.

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