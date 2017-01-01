Президент Украины и генсек ООН обсудили введение миротворцев на Донбасс

Президент Украины и Генсек ООН пришли к согласию относительно того, что главным заданием будущей миссии ООН будет восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, провел в Мюнхене встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в ходе встречи Порошенко и Гутерреш обсудили перспективы ввода миротворцев в Донбасс.

Собеседники пришли к согласию, что главным заданием будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Также Порошенко и Гутерреш выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека в Крыму. В этом контексте президент Украины отметил необходимость принятия международным содружеством дополнительных мер с целью заставить РФ выполнять резолюции ООН.

Напомним, министру иностранных дел Украины Павлу Климкину не удалось договориться с главой МИД России Сергеем Лавровым о присутствии международных миротворцев на Донбассе.

Ранее Порошенко попросил ЕС и НАТО держать двери открытыми для Украины.

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