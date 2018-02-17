Порошенко привез в Мюнхен флаг ЕС из Авдеевки

Украинские военные спасли во время обстрела в Авдеевке флаг Европейского Союза, его показали участниками Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, продемонстрировал с трибуны в Мюнхене флаг Европейского Союза, который украинские воины спасли в Авдеевке на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Порошенко также заявил, что Донбасс – это форпост ЕС.

"Российский флаг не должен реять нигде", — заявил Порошенко, говоря об Олимпиаде-2018, на которой россиянам запретили носить национальную символику.

Также во время выступления Порошенко достал флаг Евросоюза из Авдеевки, сказав, что "мои солдаты" спасли его из-под обстрелов как символ того, что граница Европы проходит на Востоке Украины.

Как сообщалось, Порошенко и генсек ООН обсудили введение миротворцев на Донбасс. Ранее Порошенко попросил ЕС и НАТО держать двери открытыми для Украины.