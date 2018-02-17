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Порошенко привез в Мюнхен флаг ЕС из Авдеевки

Комментариев: 8
Украинские военные спасли во время обстрела в Авдеевке флаг Европейского Союза, его показали участниками Мюнхенской конференции по безопасности.
Порошенко продемонстрировал флаг ЕС из Авдеевки
Порошенко продемонстрировал флаг ЕС из Авдеевки
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, продемонстрировал с трибуны в Мюнхене флаг Европейского Союза, который украинские воины спасли в Авдеевке на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Порошенко также заявил, что Донбасс – это форпост ЕС.

"Российский флаг не должен реять нигде", — заявил Порошенко, говоря об Олимпиаде-2018, на которой россиянам запретили носить национальную символику.

Также во время выступления Порошенко достал флаг Евросоюза из Авдеевки, сказав, что "мои солдаты" спасли его из-под обстрелов как символ того, что граница Европы проходит на Востоке Украины.

Как сообщалось, Порошенко и генсек ООН обсудили введение миротворцев на Донбасс. Ранее Порошенко попросил ЕС и НАТО держать двери открытыми для Украины.

 

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Теги: ЕС, флаг, Мюнхен, донбасс, Порошенко, агрессия России
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Комментариев (8)
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Василище    17.02.2018, 09:46
Оценка:  0
Василище
И все дружно зарыдали от умиления..
Экс-диктатор    17.02.2018, 09:11
Оценка:  +2
Экс-диктатор
И этим он показал что не только свою страну считает театром, но и весь ЕС...
Со своим коронными пританцовываниями показывал, надеюсь?
bertal    17.02.2018, 04:40
Оценка:  +7
bertal
Это уже не смешно, Такое ощущение , что страной правят из дурдома
Экс-диктатор    17.02.2018, 09:14
Оценка:  +3
Экс-диктатор
Правят как раз не из дурдома, но под это дело наняли пациентов явно из дурки...
bertal    17.02.2018, 04:37
Оценка:  +7
bertal
Я плакать. А денег хоть дали?
Drahhok    17.02.2018, 00:25
Оценка:  +12
Drahhok
Браво,Педя!Бис!Теперь вези из Мюнхена флаг Монголии в Австралию.А затем из Австралии вези флаг Гондураса в Китай.
LisyonoK    17.02.2018, 00:25
Оценка:  -11
LisyonoK
На самом деле , я сейчас в Киеве и понимаю, что с мужиков сейчас может что-то прилетит. Я хочу мира. РФ много на себя берёт и много получит. Бог им судья, а мы попытаемся.
zxc123456789    17.02.2018, 00:25
Оценка:  +11
zxc123456789
Также во время выступления Порошенко достал флаг Евросоюза из Авдеевки, сказав, что "мои солдаты" спасли его из-под обстрелов как символ того, что граница Европы проходит на Востоке Украины.

прям спасли?)) то есть была миссия под названием: Флаг ЕС ...петрошен позорится дальше
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