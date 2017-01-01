Женщина пыталась продать собственного сына в попрошайки. Она даже написала расписку что отдала ребенка добровольно и заявлять в полицию не будет.

Женщина оценила собственного ребенка в 15 тысяч гривен hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области женщина хотела продать в рабство четырехлетнего сына за 15 тысяч гривен. Правоохранители задержали женщину в пятницу, 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области.

Отмечается, что полиция и СБУ задержали злоумышленницу в момент получения ею 15 тысяч гривен.

За эту сумму мать обязалась передать своего сына в долгосрочную аренду для попрошайничества. Кроме того, она написала расписку, в которой подтвердила, что добровольно отдала ребенка и никаких претензий не имеет и в полицию заявлять не собирается.

У 32-летней жительница Белогорского района есть еще двое сыновей 7 и 12 лет, по ним она лишена родительских прав. Младшего сына тоже передадут под опеку бабушки.

Сейчас ребенок проходит медицинский осмотр.

Против матери открыто уголовное производство по статье о торговле людьми, женщине "светит" до 15 лет тюрьмы.

Cмотрите фотогалерею: Мать пыталась продать малолетнего сына за 15 тысяч

Напомним, в Запорожье родители пытались продать ребенка за $5 тысяч.

Ранее сообщалось, что украинка пыталась вывезти за границу сына в чемодане.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet