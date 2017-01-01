Мать пыталась продать малолетнего сына за 15 тысяч
В Хмельницкой области женщина хотела продать в рабство четырехлетнего сына за 15 тысяч гривен. Правоохранители задержали женщину в пятницу, 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области.
Отмечается, что полиция и СБУ задержали злоумышленницу в момент получения ею 15 тысяч гривен.
За эту сумму мать обязалась передать своего сына в долгосрочную аренду для попрошайничества. Кроме того, она написала расписку, в которой подтвердила, что добровольно отдала ребенка и никаких претензий не имеет и в полицию заявлять не собирается.
У 32-летней жительница Белогорского района есть еще двое сыновей 7 и 12 лет, по ним она лишена родительских прав. Младшего сына тоже передадут под опеку бабушки.
Сейчас ребенок проходит медицинский осмотр.
Против матери открыто уголовное производство по статье о торговле людьми, женщине "светит" до 15 лет тюрьмы.
Cмотрите фотогалерею: Мать пыталась продать малолетнего сына за 15 тысяч
Напомним, в Запорожье родители пытались продать ребенка за $5 тысяч.
Ранее сообщалось, что украинка пыталась вывезти за границу сына в чемодане.
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