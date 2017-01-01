РФ развязала мировую гибридную войну - Порошенко

Украинский лидер указал, что методы гибридной войны, опробованные российским руководством в Украине, сейчас используются в других регионах мира.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гибридная война в Украине, которую развязала Россия, постепенно затрагивает и другие страны, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня нам не остается ничего другого, как признать, что гибридная война, которую ведет Россия, постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну. Кремль не знает границ в своих скрытых намерениях. Нет страны, которая была бы так хорошо знакома с гибридной тактикой Москвы, как Украина", - отметил президент 16 февраля, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Он призвал весь мир противостоять попыткам России "уничтожить единство и разрушить наши демократии".

"Эта война ведется на разных уровнях, на разных фронтах и на разных скоростях. В этой войне уже задействовано много различных актеров, которые, возможно, даже не осознают своих разрушительных ролей. Однако, зло, которое стоит за этой войной, является единственным и оно находится в Кремле", - подчеркнул Порошенко.

Он указал, что российская агрессия была хорошо спланирована заранее.

"Возьмите, например, армии троллей и пропагандистов, которые проникают в наши дома и не знают никаких границ и правил. Возьмите фейк-ньюс, которые искажают реальность. Возьмите миграционные волны, которые были сфабрикованы, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе. Возьмите кибератаки, которые нацелены не только на электоральные процессы, но и на нашу инфраструктуру, как было с вирусом NotPetya и атакой на Украину в прошлом году, который был частью усилий Кремля по дестабилизации ситуации в Украине", - сказал глава государства.



Порошенко добавил, что все эти действия, которые совершает Россия, "идут вместе с массированной милитаризацией и готовностью использовать любое оружие, в том числе, ядерное".

"Борьба с российской агрессией - важнейший вызов для будущего", - подытожил украинский лидер.

Напомним, выступая в Мюхене Порошенко заявил, что российский флаг не должен где-либо развеваться.

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