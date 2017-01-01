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Геращенко опровергла скорый обмен Сущенко и Сенцова

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Первый вице-спикер Рады подчеркнула, что сейчас не время называть ни фамилии ни даты обмена пленными, чтобы не навредить процессу.
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
facebook.com/iryna.gerashchenko
 
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко опровергла в Facebook информацию об обмене Романа Сущенко и Олега Сенцова на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова.
 
"Заявления, касающиеся граждан О. и Б., а также наших режиссера и журналиста, за свободу которых ведется борьба, к сожалению, не соответствуют действительности. Я вынуждена опровергать чужие заявления, чтобы остановить процесс безответственных комментариев в эфирах. Остановить то, что сейчас может повредить переговорам. И процессу освобождения ребят", - написала Геращенко.
 
Она отметила, что "названные некоторыми экспертами фамилии и детали - очень далекая от истины история, и по сути является дезинформацией".
 
 
Ранее в офисе омбудсмена сообщили, что Сущенко и Сенцова планируют обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных в Украине.
 

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Теги: Ирина Геращенко, Сенцов, обмен пленными, Журналист Роман Сущенко
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Источник: korrespondent.net

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