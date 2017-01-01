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Масштабное ДТП в Крыму: погибли семь человек

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В аварии с участием легкового автомобиля и двух грузовиков на дороге Симферополь-Керчь среди погибших, по предварительным данным, четверо детей.
Спасатель на месте аварии в Крыму
Спасатель на месте аварии в Крыму
82.mchs.gov.ru

В результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобиля в аннексированном Крыму вечером 16 февраля погибли семь человек, среди которых, по предварительным данным, есть дети. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя "МВД" Крыма.

 

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Собеседник агентства инфрмировал, что погиб водитель одного из грузовиков, а также шесть человек в легковом автомобиле. Водитель второго грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии.
 
Отмечается, что авария произошла около 19.00 по Киеву на 367-м километре дороги Симферополь-Керчь. По информации очевидцев, водитель ВАЗ-2105,совершая обгон большегрузного автомобиля, допустил касательное столкновение с ним, после чего вылетел под встречный грузовик. В результате столкновения произошло возгорание грузовых автомобилей.
 
 
 
 
 
 
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Теги: ДТП, Крым, авария, грузовик, погибли
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