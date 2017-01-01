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Украине грозит развал из-за олигархов - Саакашвили

Спецтема: Приключения Саакашвили
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Большая концентрация средств у олигархов и сепаратистские настроения в регионах приведут к краху Украины, считает политик.
Саакашвили: Восток и юг страны погибают экономически
Саакашвили: Восток и юг страны погибают экономически

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью австрийскому изданию Die Presse заявил, что Украина находится в опасном положении из-за олигархов.

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“Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% экономики принадлежат семи олигархам, и самые главные из них - это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют половиной этой части“, - заявил Саакашвили.

Он также указал, что многие олигархи содержат собственные вооруженные формирования, вносящие нестабильность в общество. Все это, по мнению политика, ведет к тому, что “восток и юг страны погибают экономически“, а на Буковине и Закарпатье растут сепаратистские настроения.

Ранее Саакашвили заявил, что его команда будет прилагать все усилия, чтобы испортить имидж Порошенко за рубежом.
 

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Напомним, 12 февраля Михаила Саакашвили задержали в Киеве и депортировали в Польшу, согласно заявлению о реадмиссии. В среду, 14 февраля, политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

 

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Теги: Украина, Саакашвили, олигархи
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Источник: РИА Новости

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