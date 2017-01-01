На "частной границе" Закарпатья снесли две наблюдательные вышки

Вдоль линии государственной границы на незаконно захваченной территории были установлены наблюдательные сооружения для слежки за нарядами погранслужбы.

Следователи военной прокуратуры Западного региона обнаружили и снесли две частные наблюдательные вышки вдоль линии государственной границы Украины, которые использовались для слежки за пограничными нарядами Госпогранслужбы. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба военного ведомства.

Отмечается, что военная прокуратура Западного региона расследует уголовное производство в отношении организатора так называемой “частной границы“ на Закарпатье по прозвищу “Доки“. Его подозревают завладении совместно с должностными лицами Госземагентства в Закарпатской области землями пограничной полосы.

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Вследствие противоправных действий из государственной собственности выбыло более 130 га вышеуказанных земельных участков.

Досудебное расследование по обнаруженным фактам продолжается. Устанавливается причастность других лиц к совершению указанного уголовного преступления.

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Напомним, в ноябре 2017 года в Закарпатской области прошла масштабная спецоперация, в ходе которой было проведено свыше ста обысков у возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы, а также у организаторов незаконного изготовления и распространения наркотиков.

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По итогам действий силовиков генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранителям удалось восстановить доступ к земельным участкам неподалеку от госграницы.