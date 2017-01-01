Под Кропивницким задержали банду, которая похищала банковские терминалы

Трое мужчин путешествовали на двух автомобилях по разным областям Украины и похищали платежные терминалы с наличными. Подозреваемые были задержаны в результате совместной спецоперации трех ведомств.

Троих мужчин, которые похищали платежные терминалы в нескольких областях задержали в пятницу, 16 февраля, в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что имея в пользовании два легковых автомобиля, они "путешествовали" по областям и похищали терминалы с деньгами.

"Сегодня около 5.00 утра после совершения очередного преступления они (грабители - ред.) были задержаны в результате спецоперации работников полиции Сумщины, бойцов Корда и оперативников уголовного розыска Кировоградщины. По предварительным данным, все трое подозреваемых - уроженцы Полтавской области, в возрасте от 30 до 40 лет", - говорится в сообщении.

После того, как на Сумщине, где долгое время промышляли подозреваемые, на их след вышли местные оперативники, они решили на время бежать из области.

Сообщается, что они на собственном автомобиле отправились в направлении Кировоградской области. Приехав в город Светловодск, подозреваемые действовали по привычному сценарию. Около 4.00 утра подъехали на одну из центральных площадей города, демонтировали платежный терминал, в котором были наличные деньги, загрузили его в багажное отделение авто и уехали. Однако заметив полицейских, они оставили терминал на дороге.

В пригороде, на территории Светловодского района Кировоградской области, злоумышленники съехали с дороги и были задержаны бойцами Корда полиции Сумской области.

Сейчас устанавливается точное количество совершенных ими преступлений.

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