В Николаеве выяснили причину массового заражения гепатитом А

Наиболее вероятным источником заражения гепатитом А правоохранители называют водопроводную воду. Однако точных данных по этому поводу нет.

Источником распространения вируса гепатита А в Николаеве является водопроводная вода. О таких предварительных данных сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз во время пресс-конференции в пятницу, 16 февраля 2018, сообщают Украинские новости.

"Точных данных, что именно послужило причиной заболеваний, нет. По предварительным данным это была вода для питья, но окончательного заключения еще нет. Не бутылированная, а вода, которая течет в кране", - сказал он.

По состоянию на 16 февраля в областной инфекционной больнице находятся 26 пациентов с подозрением на гепатит А, у 25 человек подтвержден диагноз. В областной детской инфекционной больнице находится 1 ребенок с подозрением на гепатит А.

Ранее сообщалось о 40 подтвержденных случаях гепатита А в Николаеве.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что на территории государства эпидемии гепатита А нет.

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