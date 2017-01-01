Сутки в АТО: затяжные обстрелы и двое раненых

Возле Луганского сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из минометов, БМП, гранатометов и пулеметов около пяти часов. Также были обстреляны защитники Крымского.

За прошедшие сутки, 16 февраля, сепаратисты 20 раз нарушили перемирие. В результате два бойца ВСУ получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями", - говорится в отчете.

Отмечается, что на Луганском направлении основная активность врага наблюдалась в районе Светлодарской дуги.

Неоднократно из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО возле Луганского. Возле этого прифронтового населенного пункта обстрелы велись около пяти часов.

Также в этом районе противник применил минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения на подступах к Светлодарску и Троицкому.

Кроме этого, из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Крымского.

На других участках противник нарушал перемирие возле Железного, Малинового и Новоалександровки.

На Донецком направлении, в светлое время суток, боевики провоцировали украинских воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Тарамчука.

Как сообщалось, в ОБСЕ назвали самый худший день на Донбассе.

Напомним, за предвдущие сутки в АТО сообщалось о десяти обстрелах, и одном погибшем.

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