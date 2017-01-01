За полтора месяца полиция нашла 850 пропавших детей

За последние сутки в полицию заявляли об исчезновении 28 детей. Из них 24 ребенка уже нашли, происки еще четырех детей продолжаются.

С начала года полиция нашла 850 пропавших детей npu.gov.ua

С начала 2018 года полиция в Украине разыскала около 850 из 968 пропавших детей. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что только за прошедшие сутки правоохранители разыскали и возвратили в семьи 24 ребенка.

"В течение 2018 года правоохранителям поступили 968 обращений об исчезновении несовершеннолетних. Полиция уже разыскала 848 пропавших детей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, за минувшие сутки были зарегистрированы 27 сообщений граждан об исчезновении 28 детей, из них удалось вернуть 24. Поиски четырех детей продолжаются.

Правоохранители напомнили, что в случае исчезновения ребенка необходимо срочно обратиться в ближайшее полицейское отделение или к наряду.

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