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Встреча в нормандском формате не состоится

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Встреча глав МИД четырех стран - Россия, ФРГ, Франция и Украина во время Мюнхенской конференции скорее всего не состоится. Ранее ее с пятницы перенесли на субботу.
Нормандскую встречу в Мюнхене отменили
Нормандскую встречу в Мюнхене отменили
facebook.com/pg/UkraineMFA

Запланированная встреча нормандского формата на уровне глав МВД в Мюнхене, скорее всего, не состоится. Об этом в субботу, 17 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

"Скорее всего, встреча не состоится", - сказал источник.

Он добавил, что российская сторона была готова провести встречу в субботу, но в связи с "плотным графиком всех участников" консультации, по всей видимости, будут отменены.

Как сообщалось накануне, встречу глав МИД "нормандской четверки" перенесли. Она ожидалась  или в пятницу поздно вечером, или в субботу, 17 февраля.

Позже стало известно, что глава МИД Украины встретился с главой МИД России за закрытыми дверями.

Позже Климкин рассказал о результатах переговоров с Лавровым.

 

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Теги: МИД Украины, МИД РФ, Мюнхен, Мюнхенская конференция, нормандская четверка, нормандская встреча
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