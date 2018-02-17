Германия предложила ослабить санкции в обмен на миротворцев
В Германии поддержат ослабление некоторых санкций против России, если на востоке Украины будет реализовано соглашение о прекращении огня с помощью миротворцев ООН. Об этом заявил в субботу, 17 февраля, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, сообщает Reuters.
Как отмечается, Габриэль заявил, что это “нереалистично“ настаивать на полной реализации Минских договоренностей, не предлагая к тому некоторое ослабление санкций против РФ.
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Он сказал, что существуют еще принципиальные различия относительно предложения России и других стран относительно введения миротворческой миссии ООН на восток Украины.
Однако, по мнению Габриэля, идея о введении миротворческой миссии ООН является “одним из немногих реалистичных вариантов“, чтобы достичь определенного прогресса в прекращении насилия, в результате которого погибло около 10 000 человек в регионе с 2014 года.
Ранее Зигмар Габриэль заявлял, что реализация идеи миротворческой миссии на Донбассе очень сложная, но она стоит того, чтобы попытаться ее осуществить.
Напомним, накануне президент Украины и генсек ООН обсудили введение миротворцев на Донбасс.