Германия предложила ослабить санкции в обмен на миротворцев

В МИД Германии считают, что нет смысла требовать от Москвы реализации Минских договоренностей, не предлагая при этом ослабление санкций против России.

Габриэль считает, что если РФ согласится на миротворцев, санкции следует ослабить

В Германии поддержат ослабление некоторых санкций против России, если на востоке Украины будет реализовано соглашение о прекращении огня с помощью миротворцев ООН. Об этом заявил в субботу, 17 февраля, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, сообщает Reuters.

Как отмечается, Габриэль заявил, что это “нереалистично“ настаивать на полной реализации Минских договоренностей, не предлагая к тому некоторое ослабление санкций против РФ.

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Он сказал, что существуют еще принципиальные различия относительно предложения России и других стран относительно введения миротворческой миссии ООН на восток Украины.

Однако, по мнению Габриэля, идея о введении миротворческой миссии ООН является “одним из немногих реалистичных вариантов“, чтобы достичь определенного прогресса в прекращении насилия, в результате которого погибло около 10 000 человек в регионе с 2014 года.

Ранее Зигмар Габриэль заявлял, что реализация идеи миротворческой миссии на Донбассе очень сложная, но она стоит того, чтобы попытаться ее осуществить.

Напомним, накануне президент Украины и генсек ООН обсудили введение миротворцев на Донбасс.