Радикалы также разрисовали стены надписями “Долой ФСБ“, “Свободу Сенцову“ . В этом здании дети репетировали Ревизора.

В Киеве националисты напали на российский центр и сожгли триколор

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В Киеве националисты напали на российский центр и сожгли триколор

Представители националистических организаций С14, Правый сектор, Традиция и порядок зашли в здание Российского центра культуры и науки в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба С14 в Facebook.

“Активисты С14, ПС, Традиция и порядок и других националистических организаций пришли в “россотрудничество“. Выявлены интересные “сувениры“, - говорится в сообщении.

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Под “сувенирами“ имелись в виду флаг РФ и другая символика России.

Активисты утверждает, что Россотрудничества работает в Киеве незаконно, а раньше оно способствовало деятельности пророссийских организаций, российских “казаков“, принимало участие в организации лагерей “Юный разведчик“ и т.п. Радикалы разрисовали стены надписями “Долой ФСБ“, “Свободу Сенцову“ и тому подобное.

В итоге эти люди сожгли триколор.

Сотрудник центра отрицает причастность к указанной деятельности, настаивая, что Россотрудничество занимается сугубо культурной деятельностью.

В Киеве националисты напали на российский центр и сожгли... 0:00 / 03:22

Как сообщили Стране очевидцы, во время нападения в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу Ревизор. Всего в здании было около 100 взрослых и детей.

Ранее радикалы С14 разрушили Поклонный крест.

