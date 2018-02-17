В Киеве националисты напали на российский центр и сожгли триколор
Представители националистических организаций С14, Правый сектор, Традиция и порядок зашли в здание Российского центра культуры и науки в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба С14 в Facebook.
“Активисты С14, ПС, Традиция и порядок и других националистических организаций пришли в “россотрудничество“. Выявлены интересные “сувениры“, - говорится в сообщении.
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Под “сувенирами“ имелись в виду флаг РФ и другая символика России.
Активисты утверждает, что Россотрудничества работает в Киеве незаконно, а раньше оно способствовало деятельности пророссийских организаций, российских “казаков“, принимало участие в организации лагерей “Юный разведчик“ и т.п. Радикалы разрисовали стены надписями “Долой ФСБ“, “Свободу Сенцову“ и тому подобное.
В итоге эти люди сожгли триколор.
Сотрудник центра отрицает причастность к указанной деятельности, настаивая, что Россотрудничество занимается сугубо культурной деятельностью.
Как сообщили Стране очевидцы, во время нападения в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу Ревизор. Всего в здании было около 100 взрослых и детей.