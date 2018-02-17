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В Киеве националисты напали на российский центр и сожгли триколор

Комментариев: 27
Радикалы также разрисовали стены надписями “Долой ФСБ“, “Свободу Сенцову“ . В этом здании дети репетировали Ревизора.
В Киеве националисты напали на российский центр и сожгли триколор
© facebook.com/c14news
Фото 1/12
  • Националисты в центре Россотрудничества
  • Националисты в центре Россотрудничества
  • Националисты в центре Россотрудничества
  • Националисты в центре Россотрудничества
  • Националисты в центре Россотрудничества
  • Националисты в центре Россотрудничества
  • Националисты в центре Россотрудничества
  • Националисты в центре Россотрудничества
  • Националисты в центре Россотрудничества
  • Националисты в центре Россотрудничества
  • Националисты в центре Россотрудничества
  • Националисты в центре Россотрудничества
В Киеве националисты напали на российский центр и сожгли триколор
Националисты в центре Россотрудничества
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Представители националистических организаций С14, Правый сектор, Традиция и порядок зашли в здание Российского центра культуры и науки в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба С14 в Facebook.

“Активисты С14, ПС, Традиция и порядок и других националистических организаций пришли в “россотрудничество“. Выявлены интересные “сувениры“, - говорится в сообщении.

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Под “сувенирами“ имелись в виду флаг РФ и другая символика России.

Активисты утверждает, что Россотрудничества работает в Киеве незаконно, а раньше оно способствовало деятельности пророссийских организаций, российских “казаков“, принимало участие в организации лагерей “Юный разведчик“ и т.п. Радикалы разрисовали стены надписями “Долой ФСБ“, “Свободу Сенцову“ и тому подобное.

В итоге эти люди сожгли триколор.

Сотрудник центра отрицает причастность к указанной деятельности, настаивая, что Россотрудничество занимается сугубо культурной деятельностью.

В Киеве националисты напали на российский центр и сожгли...
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Как сообщили Стране очевидцы, во время нападения в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу Ревизор. Всего в здании было около 100 взрослых и детей.

Ранее радикалы С14 разрушили Поклонный крест.
 

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Теги: Киев, националисты, флаг, нападение, Россия, российский центр
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Комментариев (27)
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sir1965    17.02.2018, 20:26
Оценка:  -1
sir1965
Дожились, патриотов начали называть националистами, пи..ц Украине.
anonymus    17.02.2018, 21:05
Оценка:  0
anonymus
это не патриоты, а позор Украины
sir1965    17.02.2018, 21:46
Оценка:  0
sir1965
А кто тогда патриоты (не считая воинов), те кто молча смотрит на то, что происходит в Украине...?
Пепито    17.02.2018, 19:38
Оценка:  +2
Пепито
безработные клоуны
янебыдло    17.02.2018, 19:01
Оценка:  +8
янебыдло
у ненависти нет разума!
genasgv67    17.02.2018, 19:22
Оценка:  +2
genasgv67
если она вежливая
Владимир01    17.02.2018, 18:57
Оценка:  +3
Владимир01
Стадо безмозглых дикарей - цвет хохлонации, рвущeйся в Европу
genasgv67    17.02.2018, 19:25
Оценка:  -3
genasgv67
расеяне кацонация вежливых .варей
crossn    17.02.2018, 18:48
Оценка:  +5
crossn
Интересно , а хочет ли видеть такую Украину Евросоюз в своем составе? Скажи кто твой друг, я скажу кто ты.
genasgv67    17.02.2018, 19:26
Оценка:  -3
genasgv67
они от вежливых .варей её берегут
ChiefPlumber    17.02.2018, 18:04
Оценка:  +3
ChiefPlumber
...проявляя при этом массовый героизм...)))
colavova    17.02.2018, 17:58
Оценка:  -11
colavova
Кремлёвские поварята активизировались..
НочьБобра    17.02.2018, 17:46
Оценка:  -8
НочьБобра
Нет на россии никакой культуры. Закрывайте этот центр . Во время войны, такие учреждения в нашем тылу недопустимы.
realМовчанюк    17.02.2018, 17:34
Оценка:  -2
realМовчанюк
Непонятно, как во время русско-украинской войны в Киеве "работает" вражеский "Российский центр" - это что за дела? куда смотрит "власть"?
LisyonoK    17.02.2018, 16:58
Оценка:  -6
LisyonoK
ну ждите на россия -1 ... что опять едим синичек... не о чём.
мольфар    17.02.2018, 16:58
Оценка:  0
мольфар
Так ніби до цього випадку правду писали. Хай пишуть що хочуть, аж показяться, нема чого на них обертатись.
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