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Лавров: Украина не способна самостоятельно управляться

Комментариев: 8
Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что никакие украинские законы не могут быть выше решения Совета Безопасности ООН.
Лавров заявил, что Украине не способна самостоятельно управляться
Лавров заявил, что Украине не способна самостоятельно управляться
EPA/UPG

Минские соглашения в юридическом плане имеют приоритет над любыми законами Украины. Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом он рассказал в интервью Euronews.

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“Минские соглашения остаются в силе с точки зрения международного права, потому что они были единогласно одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН, которая обязательна к исполнению. И никакие украинские законы не могут быть выше решения Совета Безопасности ООН“, - заявил российский министр.

Лавров отметил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса вообще не упоминает Минские соглашения“никоим образом“.

“По сути дела это, я бы сказал, закон о дезинтеграции, потому что он весь направлен против логики Минских соглашений, которые требуют восстановления единого общественного политического государственного пространства через диалог между киевскими властями и этой частью украинского государства“, — считает он.

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Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, Лавров продолжил уничижать Украину, передает УНИАН.

“Сегодня страна с огромным жизненным потенциалом, талантливым народом низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться“, - заявил он.

Глава МИД РФ утверждает, что пока что соответствующие усилия в Трехсторонней контактной группе и в нормандском формате “откровенно саботируются Киевом“, где на официальном уровне “заговорили о военном сценарии“.

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Ранее Лавров говорил, что “киевская партия войны, которая хочет похоронить Минские договоренности и идет на поводу у экстремистов“.
 

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Теги: Лавров, МИД РФ, Минские соглашения, Россия
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Комментариев (8)
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Коцман_Бобза    17.02.2018, 19:20
Оценка:  +2
Коцман_Бобза
Мне интересно из чего он сделал такие глубокие и далеко идущие выводы.
Коцман_Бобза    17.02.2018, 19:18
Оценка:  0
Коцман_Бобза
В таком случае Россия обязана выполнять Будапештский меморандум, даже если она его не ратифицировала.
weightless    17.02.2018, 17:43
Оценка:  +6
weightless
Чугунная голова лаврухи
неспособна самостоятельно управляться
whitewo    17.02.2018, 17:37
Оценка:  +5
whitewo
Зовите цыган
colavova    17.02.2018, 17:49
Оценка:  +4
colavova
с лошадью?
НочьБобра    17.02.2018, 17:34
Оценка:  +5
НочьБобра
Смешно, когда страна-террорист, наплевавшая на все международные законы и на устав ООН в том числе призывает своих жертв к уважению законности. Лаврухе надо стендап комиком выступать. Пользовался бы успехом в определенных кругах .
Владимир2911    17.02.2018, 17:33
Оценка:  +8
Владимир2911
А российские законы - могут быть выше международных законов, решений Совбеза ООН, и даже выше самого Устава ООН? Россия недавно приняла решение о главенстве внутреннего права в России над международным - так что не Лаврову нас учить - пусть валит в своей стране разбираться с правами.
realМовчанюк    17.02.2018, 17:27
Оценка:  +7
realМовчанюк
Эта скотина всё переврала - именно Россия напала на Украину, оккупировала и аннексировала её территории и именно Россия теперь предлагает "помириться" с оккупантами, устроившими на нашей территории "параллельные фейковые государства" Не хило дурку держат; в дурдом "Лаврика" и его кремлёвскую банду!
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