Лавров: Украина не способна самостоятельно управляться

Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что никакие украинские законы не могут быть выше решения Совета Безопасности ООН.

Минские соглашения в юридическом плане имеют приоритет над любыми законами Украины. Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом он рассказал в интервью Euronews.

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“Минские соглашения остаются в силе с точки зрения международного права, потому что они были единогласно одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН, которая обязательна к исполнению. И никакие украинские законы не могут быть выше решения Совета Безопасности ООН“, - заявил российский министр.

Лавров отметил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса вообще не упоминает Минские соглашения“никоим образом“.

“По сути дела это, я бы сказал, закон о дезинтеграции, потому что он весь направлен против логики Минских соглашений, которые требуют восстановления единого общественного политического государственного пространства через диалог между киевскими властями и этой частью украинского государства“, — считает он.

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Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, Лавров продолжил уничижать Украину, передает УНИАН.

“Сегодня страна с огромным жизненным потенциалом, талантливым народом низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться“, - заявил он.

Глава МИД РФ утверждает, что пока что соответствующие усилия в Трехсторонней контактной группе и в нормандском формате “откровенно саботируются Киевом“, где на официальном уровне “заговорили о военном сценарии“.

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Ранее Лавров говорил, что “киевская партия войны, которая хочет похоронить Минские договоренности и идет на поводу у экстремистов“.

