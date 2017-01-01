В зоне АТО без вести пропал военнослужащий - штаб
Спецтема: Война на Донбассе
Пропажу военного обнаружили во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений в зоне АТО.
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В зоне проведения АТО на Донбассе из подразделения пропал украинский военный. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.
“Сегодня, 17 февраля, во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего“, – говорится в сообщении штаба.
На данный момент проводятся поисковые мероприятия.
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Напомним, в декабре 2017 года глава СБУ Василий Грицак сообщал, что с начала АТО на Донбассе без вести пропали 403 гражданина Украины.