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В зоне АТО без вести пропал военнослужащий - штаб

Спецтема: Война на Донбассе
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Пропажу военного обнаружили во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений в зоне АТО.
В АТО пропал военный
В АТО пропал военный
facebook.com/ato.news/

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В зоне проведения АТО на Донбассе из подразделения пропал украинский военный. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

“Сегодня, 17 февраля, во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего“, – говорится в сообщении штаба.

На данный момент проводятся поисковые мероприятия.

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Напомним, в декабре 2017 года глава СБУ Василий Грицак сообщал, что с начала АТО на Донбассе без вести пропали 403 гражданина Украины.

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Теги: АТО, Донбасс, военные, ВСУ, пропавшие
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