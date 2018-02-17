Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Соломенский суд призывает НАБУ не подрывать доверие к судебной системе

Комментариев: 2
В суде напомнили НАБУ про равенстве сторон в процессе правосудия, и что они не имеют права требовать от суда принятия какого-то конкретного решения.
Соломянский районный суд Киева вспомнил об этике
Соломянский районный суд Киева вспомнил об этике
 
Соломенский районный суд Киева назвал неэтичным поведение представителей НАБУ, которые высказали недовольство мерой пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова.
 
Напомним, Соломенский суд отпустил подозреваемого в хищении мэра на поруки народного депутата. Специализировання антикоррупционная прокуратура (САП) требовала для Труханова арест с залогом в 50 миллионов гривен.
 
В суде напомнили НАБУ про принципы равности и состязательности сторон в процессе правосудия, и что они не имеют права требовать от суда принятия какого-то конкретного решения.
 
Также суд напоминает, что по кодексу НАБУ их работники должны выполнять "свои полномочия только тем способом, который является соизмеримым, законным, ответственным и этическим".
 
 
 
"Соломенский районный суд. Киева считает, что такие высказывания в адрес суда, как "решение выглядит странным", или избранная мера пресечения "абсолютно несопоставима", являются, по крайней мере, неэтичными. Вопрос законности и обоснованности принятых по делам судебных решений, как и правомерности совершенных судьями процессуальных действий при рассмотрении дел вправе оценивать только суды апелляционной и кассационной инстанций в соответствии с процессуальным законодательством", - заявили в Соломенском райсуде.
 
Там также попросили стороны производства "воздерживаться от высказываний, направленных на подрыв доверия к судебной власти".
 
Напомним, что ранее спикер НАБУ Дарина Манжура сообщила, что мера пресечения, избранная Труханову, абсолютно несопоставимая, она не соответствует тому, о чем ходатайствовали детективы НАБУ.
 
САП обжалует решение Соломенского суда отпустить Труханова на поруки.
 
 
 
Поделись:
Теги: суд, Труханов, НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
sashy77    17.02.2018, 18:29
Оценка:  0
sashy77
???как можно подорвать то чего не было и нет??дамочка больна ,как и вся верхушка....
Владимир2911    17.02.2018, 17:38
Оценка:  0
Владимир2911
Можно я угадаю? "Соломенский суд" выражал это мнение устами судьи Кицюк! Погуглите чем прославилась эта "жрица закона" не так давно? Из неё такой судья - как из козы сторож капусты.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь