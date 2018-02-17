Соломенский суд призывает НАБУ не подрывать доверие к судебной системе

В суде напомнили НАБУ про равенстве сторон в процессе правосудия, и что они не имеют права требовать от суда принятия какого-то конкретного решения.

Соломенский районный суд Киева назвал неэтичным поведение представителей НАБУ, которые высказали недовольство мерой пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова.

Напомним, Соломенский суд отпустил подозреваемого в хищении мэра на поруки народного депутата. Специализировання антикоррупционная прокуратура (САП) требовала для Труханова арест с залогом в 50 миллионов гривен.

В суде напомнили НАБУ про принципы равности и состязательности сторон в процессе правосудия, и что они не имеют права требовать от суда принятия какого-то конкретного решения.

Также суд напоминает, что по кодексу НАБУ их работники должны выполнять "свои полномочия только тем способом, который является соизмеримым, законным, ответственным и этическим".

"Соломенский районный суд. Киева считает, что такие высказывания в адрес суда, как "решение выглядит странным", или избранная мера пресечения "абсолютно несопоставима", являются, по крайней мере, неэтичными. Вопрос законности и обоснованности принятых по делам судебных решений, как и правомерности совершенных судьями процессуальных действий при рассмотрении дел вправе оценивать только суды апелляционной и кассационной инстанций в соответствии с процессуальным законодательством", - заявили в Соломенском райсуде.

Там также попросили стороны производства "воздерживаться от высказываний, направленных на подрыв доверия к судебной власти".

Напомним, что ранее спикер НАБУ Дарина Манжура сообщила, что мера пресечения, избранная Труханову, абсолютно несопоставимая, она не соответствует тому, о чем ходатайствовали детективы НАБУ.

САП обжалует решение Соломенского суда отпустить Труханова на поруки.