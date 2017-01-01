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Убийство морпехов прокомментировал командующий ВМС

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Воронченко отрицает, что морпехи расстреляли сослуживцев из-за "неуставных отношений".
Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко
Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко
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Командующий Военно-морские сил Украины Игорь Воронченко прокомментировал убийство четырех морских пехотинцев в селе под Широкино. Он заявил, что версия о “неуставных отношениях“ (так называют дедовщину и пр.) не подтвердилась, но при этом не назвал, что же вынудило двух военных расстрелять сослуживцев.

Обращение опубликовано на Youtube ВМСУ.

Командующий ВМС прокомментировал убийство морпехов
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“В некоторых средствах массовой информации назывались основной причиной совершения этого преступления неуставные отношения. Те факты, которые сейчас у нас есть, эту информацию не подтверждают“, - сказал Воронченко.

Напомним, 15 февраля, штаб АТО сообщил, что на Донбассе погибли военнослужащие отдельной бригады морской пехоты. Их тела были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. Вскоре спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что пехотинцы были убиты сослуживцами.

В Фейсбуке ВМСУ также назвали имена погибших:

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Теги: ВМС, морпехи, убийство, АТО, Донбасс, военные, морская пехота
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