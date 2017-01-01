Убийство морпехов прокомментировал командующий ВМС
Командующий Военно-морские сил Украины Игорь Воронченко прокомментировал убийство четырех морских пехотинцев в селе под Широкино. Он заявил, что версия о “неуставных отношениях“ (так называют дедовщину и пр.) не подтвердилась, но при этом не назвал, что же вынудило двух военных расстрелять сослуживцев.
Обращение опубликовано на Youtube ВМСУ.
“В некоторых средствах массовой информации назывались основной причиной совершения этого преступления неуставные отношения. Те факты, которые сейчас у нас есть, эту информацию не подтверждают“, - сказал Воронченко.
Напомним, 15 февраля, штаб АТО сообщил, что на Донбассе погибли военнослужащие отдельной бригады морской пехоты. Их тела были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. Вскоре спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что пехотинцы были убиты сослуживцами.
В Фейсбуке ВМСУ также назвали имена погибших: