Убийство морпехов прокомментировал командующий ВМС

Воронченко отрицает, что морпехи расстреляли сослуживцев из-за "неуставных отношений".

Командующий Военно-морские сил Украины Игорь Воронченко прокомментировал убийство четырех морских пехотинцев в селе под Широкино. Он заявил, что версия о “неуставных отношениях“ (так называют дедовщину и пр.) не подтвердилась, но при этом не назвал, что же вынудило двух военных расстрелять сослуживцев.

Обращение опубликовано на Youtube ВМСУ.

Командующий ВМС прокомментировал убийство морпехов 0:00 / 02:34

“В некоторых средствах массовой информации назывались основной причиной совершения этого преступления неуставные отношения. Те факты, которые сейчас у нас есть, эту информацию не подтверждают“, - сказал Воронченко.

Напомним, 15 февраля, штаб АТО сообщил, что на Донбассе погибли военнослужащие отдельной бригады морской пехоты. Их тела были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. Вскоре спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что пехотинцы были убиты сослуживцами.

В Фейсбуке ВМСУ также назвали имена погибших: