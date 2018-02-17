Чтобы ввести миротворцев, нужно дожать Россию - Порошенко

Принципиальными для Украины вопросами остаются присутствие миротворцев на неподконтрольных участках границы с Россией.

Порошенко выразил позицию Украины по миротворцам на Донбассе EPA/UPG

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для введения международной миротворческой миссии на Донбасс необходимо “дожать“ Россию.

Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции.

“Чтобы была введена в Украине полномасштабно миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого необходима только одна вещь - дожать Россию“, - сказал он журналистам.

Глава государства отметил, что принципиальными для Украины вопросами остаются присутствие миротворцев на неподконтрольных участках украинско-российской границы, право миротворцев на разоружение незаконных вооруженных формирований, обеспечение отсутствия иностранных войск на неподконтрольной территории Донбасса.

По словам Порошенко, участники Мюнхенской конференции понимают необходимость введения миротворцев как ключевой составляющей мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

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“Миротворцы не должны быть эскортом сервиса вдоль линии столкновения. Они не должны иметь какие-то обрезанные полномочия. Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, миротворцы должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории. Обязательным компонентом должно быть присутствие миротворцев на неконтролированном участке украино-российской границы для того, чтобы остановить инфильтрацию российских войск и российских боеприпасов, топлива и военной техники на территорию Украины“, - подчеркнул он.

Президент отметил, что по большинству других позиций можно вести диалог и искать компромисс: этапов, стран-участниц миротворческой миссии.

Ранее о готовности послать миротворцев на Донбасс заявили такие страны Германия, Австрия, Беларусь.