Порошенко: Мнение Запада об Антикоррупционном суде - не конечная истина

Президент подчеркнул важность советов международных партнеров, но отметил, что Украина не будет безальтернативно прислушиваться.

Президент Петр Порошенко считает, что Украина должна прислушаться к рекомендациям Запада относительно создания Антикоррупционного суда лишь до тех пор, пока проект будет соответствовать законодательству Украины.

Президент подчеркнул, что принятие этого законопроекта является безальтернативным, сообщает “Европейская правда“.

“Я буду делать все возможное, чтобы законопроект был принят. Чтобы были найдены правильные формулировки, но чтобы этот законопроект соответствовал украинской Конституции и украинскому законодательству“, сказал глава государства.

Он подчеркнул важность советов международных партнеров, но отметил, что Украина не будет безальтернативно прислушиваться к ним.

“У нас ничье мнение не является окончательным... Это подтверждают мои встречи и с руководством МВФ, и с международными партнерами“, - заявил президент.

В то же время, сам Порошенко не намерен инициировать изменения к проекту. “Сегодня законопроект является на парламентском, а не на президентском уровне“, - пояснил он.

Кроме того, Порошенко заявил, что проводит реформы в Украине “не из-за МВФ, меморандума (с МВФ), денег или требования определенных иностранцев, а для народа. Президент отметил, что в Украине “есть независимое НАБУ“. По его мнению, “независимая антикоррупционная структура создана и она работает“.

Напомним, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

В ЕС напомнили, что создание суда в соответствии с обязательствами Украины необходимо также для выполнения безвизовых требований.