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Порошенко: Мы не хотим победить Россию

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Украина готова к дискуссиям относительно этапов внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, которые будут принимать в ней участие, заявил президент.
Порошенко: Я президент мира, а не президент войны
Порошенко: Я президент мира, а не президент войны
EPA/UPG
 
Президент Петр Порошенко во время выступления на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина не ставит целью победить Россию, передает “Европейская правда“.
 

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“Я президент мира, а не президент войны... Мы не хотим победить Россию, и только хотим, чтобы Россия убралась с Украины“, - подчеркнул он.
 
Порошенко подчеркнул, что эти требования со стороны Украины являются законными и безусловными.
 
“Нам нужно, чтобы они забрали свои танки, своих военных, свою новейшое оружие с нашей территории“, - заявил Порошенко. “Наш запрос простой: уберите свою артиллерию, свои танки, свои войска“, - добавил он.
 
Президент подчеркнул, что это касается как оккупированного Донбасса, так и Крыма.
 

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“Как Украина должна реагировать на действия агрессора? На десятки российских солдат, которые приходят в нашу страну убивать?.. Навсегда ли эта война? Нет, я обещаю вам. Как только Россия заберет свои войска с украинской земли, когда целостность нашей страны, включая Крым, будет восстановлена, мы будем готовы начать переговоры [с РФ]“, - заверил он. 
 
В Мюнхене Порошенко также рассказал, что для введения миротворцев ООН на Донбасс надо “дожать Россию“.
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Теги: Украина-Россия, Миротворцы, донбасс, Порошенко, миротворцы ООН, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе
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