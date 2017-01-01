Порошенко: Мы не хотим победить Россию

Украина готова к дискуссиям относительно этапов внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, которые будут принимать в ней участие, заявил президент.

Порошенко: Я президент мира, а не президент войны EPA/UPG

Президент Петр Порошенко во время выступления на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина не ставит целью победить Россию, передает “Европейская правда“.

Читай также: Порошенко: Афганистан и Донбасс - события одного ряда “Я президент мира, а не президент войны... Мы не хотим победить Россию, и только хотим, чтобы Россия убралась с Украины“, - подчеркнул он. “Я президент мира, а не президент войны... Мы не хотим победить Россию, и только хотим, чтобы Россия убралась с Украины“, - подчеркнул он.

Порошенко подчеркнул, что эти требования со стороны Украины являются законными и безусловными.

“Нам нужно, чтобы они забрали свои танки, своих военных, свою новейшое оружие с нашей территории“, - заявил Порошенко. “Наш запрос простой: уберите свою артиллерию, свои танки, свои войска“, - добавил он.

Президент подчеркнул, что это касается как оккупированного Донбасса, так и Крыма.

Читай также: Порошенко в Давосе: Мы победим в войне, все будет окей “Как Украина должна реагировать на действия агрессора? На десятки российских солдат, которые приходят в нашу страну убивать?.. Навсегда ли эта война? Нет, я обещаю вам. Как только Россия заберет свои войска с украинской земли, когда целостность нашей страны, включая Крым, будет восстановлена, мы будем готовы начать переговоры [с РФ]“, - заверил он. “Как Украина должна реагировать на действия агрессора? На десятки российских солдат, которые приходят в нашу страну убивать?.. Навсегда ли эта война? Нет, я обещаю вам. Как только Россия заберет свои войска с украинской земли, когда целостность нашей страны, включая Крым, будет восстановлена, мы будем готовы начать переговоры [с РФ]“, - заверил он.