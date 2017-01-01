Воскресные акции в центре Киева будут охранять 3 тысячи полицейских

В обеспечении правопорядка 18 февраля в Киеве будет задействовано около 3 тысяч правоохранителей, сообщил на брифинге в субботу начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает "Интерфакс-Украина".

"На завтра есть несколько заявленных акций... марш от парка Шевченко к Михайловской площади, мероприятия на Майдане Независимости и шествие по Крещатику, шествие от метро "Арсенальная" до Европейской площади... Акции связаны с годовщиной событий 2014 года. Количество заявленных участников - от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. По нашим оценкам, их будет меньше. Мы будем задействовать приблизительно 3 тысячи правоохранителей", - сказал Крищенко.

По его словам, будут задействованы бойцы Нацгвардии, сотрудники Нацполиции, усиленно будут работать кинологи и взрывотехники, также будут созданы резервы в случае необходимости при осложнении обстановки.

Крищенко отметил, что ограничения доступа на Майдане Независимости не будет, но будет проводиться поверхностная проверка.

Он также сообщил, что в ночь на субботу "было "минирование" станции метро, этот человек задержан, будем проверять, имеет ли это отношение к завтрашним событиям".

Общественная организация "Рух новых сил Михаила Саакашвили" подала заявку на проведение 18 февраля "Марша за будущее" в центре Киева. Партия экс-президента Грузии с 7:00 до 15:00 планирует провести марш и автопробег по маршруту парк им. Т.Шевченко – ул. Владимирская – ул. Б.Хмельницкого – ул. Крещатик – Майдан Независимости.

При этом с 18 по 20 февраля на Майдане Независимости "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства" организовывает "Тематические инсталляции по случаю Дня Героев Небесной Сотни".

Также 18 февраля на Европейской площади с 9:00 до 14:00 "Социал-демократическая партия" народного депутата Сергея Каплина намерена провести акцию о "необходимости повышения минимальной зарплаты и пенсии".

18 февраля с 15:00 Добровольческое движение "ОУН" Николая Коханивского планирует провести митинг и марш "Смерть России!" с Майдана Независимости до представительства Россотрудничества на ул. Борисоглебской.

Помимо этого, 18 февраля с 10:00 планируется памятное шествие и молебен в честь погибших Героев Небесной Сотни, организованное общественной организацией "Семьи "Небесной Сотни". Данное мероприятие планируется провести от перекрестка улицы Крещатик и Аллеи Героев Небесной Сотни до памятного креста в честь погибших.