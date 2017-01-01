В Мариуполе все школы закрыли на карантин

Школы и внешкольные учреждения временно прекратят свою работу с 19 февраля с целью недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В Мариуполе с 19 февраля школы закрываются на карантин из-за числа заболевших ОРВИ и гриппом. Учебный процесс будет приостановлен до нормализации эпидемиологической ситуации, пишет сайт Мариуполя 0629.

"Школы и внешкольные учреждения временно прекращают свою работу с целью недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Обучение будет восстановлено, как только ситуация нормализуется", - говорится в сообщении.

Решение было принято по распоряжению городского головы.

Напомним, что в Украине от гриппа на прошлой неделе умерли два ребенка возрастом до 7 лет.