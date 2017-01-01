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В Мариуполе все школы закрыли на карантин

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Школы и внешкольные учреждения временно прекратят свою работу с 19 февраля с целью недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.
В Мариуполе объявили карантин
В Мариуполе объявили карантин

В Мариуполе с 19 февраля школы закрываются на карантин из-за числа заболевших ОРВИ и гриппом. Учебный процесс будет приостановлен до нормализации эпидемиологической ситуации, пишет сайт Мариуполя 0629.

"Школы и внешкольные учреждения временно прекращают свою работу с целью недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Обучение будет восстановлено, как только ситуация нормализуется", - говорится в сообщении.

Решение было принято по распоряжению городского головы.

Напомним, что в Украине от гриппа на прошлой неделе умерли два ребенка возрастом до 7 лет.

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Теги: грипп, ОРВИ, карантин, Мариуполь
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Источник: korrespondent.net

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