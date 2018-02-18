В 2018 на Донбассе погиб 21 украинский военный
В субботу зафиксировано 10 прицельных обстрелов укреплений сил АТО со стороны боевиков, никто из украинских военнослужащих не пострадал.
Президент Петр Порошенко во время выступления на украинском ланче в Мюнхене назвал потери украинской армии в зоне АТО на Донбассе с начала 2018 года, сообщает “112 Украина“.
“Мы потеряли с начала 2018 года 21 солдата и 19 были ранены“, - сказал президент.
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В субботу, 17 февраля, зафиксировано 10 прицельных обстрелов укреплений сил АТО со стороны боевиков, никто из украинских военных не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Вместе с тем, отмечается, что боевики продолжают использовать вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения.
На Луганском направлении противник применил 82-мм минометы и артиллерийские установки калибра 122-мм по украинским опорным пунктам вблизи Луганского. Неподалеку Троицкого вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП.
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Напомним, что в зоне Антитеррористической операции в субботу обнаружено отсутствие военнослужащего.
За прошедшие сутки, 16 февраля, сепаратисты 20 раз нарушили перемирие. В результате два бойца ВСУ получили ранения.
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