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В 2018 на Донбассе погиб 21 украинский военный

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В субботу зафиксировано 10 прицельных обстрелов укреплений сил АТО со стороны боевиков, никто из украинских военнослужащих не пострадал.
Потери Украины в 2018 году
Потери Украины в 2018 году
Президент Петр Порошенко во время выступления на украинском ланче в Мюнхене назвал потери украинской армии в зоне АТО на Донбассе с начала 2018 года, сообщает “112 Украина“.
 
“Мы потеряли с начала 2018 года 21 солдата и 19 были ранены“, - сказал президент.
В субботу, 17 февраля, зафиксировано 10 прицельных обстрелов укреплений сил АТО со стороны боевиков, никто из украинских военных не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.
 
Вместе с тем, отмечается, что боевики продолжают использовать вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения.
 
На Луганском направлении противник применил 82-мм минометы и артиллерийские установки калибра 122-мм по украинским опорным пунктам вблизи Луганского. Неподалеку Троицкого вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП.
Напомним, что в зоне Антитеррористической операции в субботу обнаружено отсутствие военнослужащего.
 
За прошедшие сутки, 16 февраля, сепаратисты 20 раз нарушили перемирие. В результате два бойца ВСУ получили ранения.
 
 
 
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Теги: Порошенко, АТО, ситуация на востоке Украины, зона АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SINIY26    18.02.2018, 00:43
Оценка:  -1
SINIY26
Ужас(
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