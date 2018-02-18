В 2018 на Донбассе погиб 21 украинский военный

В субботу зафиксировано 10 прицельных обстрелов укреплений сил АТО со стороны боевиков, никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Потери Украины в 2018 году

Президент Петр Порошенко во время выступления на украинском ланче в Мюнхене назвал потери украинской армии в зоне АТО на Донбассе с начала 2018 года, сообщает “112 Украина“.

“Мы потеряли с начала 2018 года 21 солдата и 19 были ранены“, - сказал президент.