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Стычки под судом в Киеве: задержанных отпустили

Комментариев: 1
На поруки народных депутатов отпущены трое активистов, которых задержали за беспорядки под Соломенским районным судом Киева 15 февраля.
Суд отпустил на поруки троих задержанных под Соломенским судом
Суд отпустил на поруки троих задержанных под Соломенским судом
Семен Семенченко/Facebook
 
Шевченковский районный суд Киева отпустил в субботу, 17 февраля, на поруки народных депутатов трех активистов, задержанных во время беспорядков под Соломенским райсудом Киева 15 февраля. Об этом сообщил нардеп Егор Соболев на своей странице в Facebook.
 
По его словам, активиста движения Визволення Александра Федорченко, позывной Брест, а также добровольца Донбасса Николая Чудовского и добровольца из Грузии Луку Чхетия отпустили на поруки его, а также нардепов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.
 
Депутат отметил, что решение принимала судья Виктория Светлицкая.
 
 
В то же время нардеп Семен Семенченко сообщил, что еще одному активисту, ротному батальона Айдар Владимиру Хитричу с позывным Бача, назначили ночной домашний арест.
 
 
 
 
Напомним, в результате столкновений под Соломенским судом в Киеве 15 февраля, в которых был ранен сотрудник полиции, в управление полиции доставили 36 человек, трех из них в итоге задержали.  

 

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Теги: депутаты, суд, столкновения, порука
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
толерантный    18.02.2018, 07:32
Оценка:  +1
толерантный
Верной дорогой идете, пановэ!
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