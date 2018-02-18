Стычки под судом в Киеве: задержанных отпустили
На поруки народных депутатов отпущены трое активистов, которых задержали за беспорядки под Соломенским районным судом Киева 15 февраля.
Шевченковский районный суд Киева отпустил в субботу, 17 февраля, на поруки народных депутатов трех активистов, задержанных во время беспорядков под Соломенским райсудом Киева 15 февраля. Об этом сообщил нардеп Егор Соболев на своей странице в Facebook.
По его словам, активиста движения Визволення Александра Федорченко, позывной Брест, а также добровольца Донбасса Николая Чудовского и добровольца из Грузии Луку Чхетия отпустили на поруки его, а также нардепов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.
Депутат отметил, что решение принимала судья Виктория Светлицкая.
В то же время нардеп Семен Семенченко сообщил, что еще одному активисту, ротному батальона Айдар Владимиру Хитричу с позывным Бача, назначили ночной домашний арест.
Напомним, в результате столкновений под Соломенским судом в Киеве 15 февраля, в которых был ранен сотрудник полиции, в управление полиции доставили 36 человек, трех из них в итоге задержали.
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