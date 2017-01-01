Разбивший авто возле Соломенского суда мужчина отправлен под домашний арест

Одессит Анатолий Мазур, который крушил автомобили во дворе Соломенского райсуда Киева, отправлен под круглосуточный домашний арест.

Соломенский районный суд Киева в субботу, 17 февраля, избрал меру пресечения одесситу Анатолию Мазуру, который разбил топором десяток машин возле этого суда, в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца, сообщает Радио Свобода

Мазур должен находиться под круглосуточным домашним арестом в течение двух месяцев, не имеет права покидать место проживания и должен сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

Сторона защиты просила суд не брать задержанного под стражу, а применить к нему смягченную меру пресечения, в частности домашний арест или взятие на личное поручительство. Так, народные депутаты Игорь Луценко и Егор Соболев, а также помощник народного депутата Андрея Левуса заявили о готовности взять Анатолия Мазура на поруки.

Прокурор настаивал, чтобы задержанного взяли под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога.





Стычки под судом в Киеве: задержанных отпустили Мазур в обращении к суду заявил, что готов возместить убытки за свои действия и просил применить в отношении него облегченную меру пресечения, ввиду того, что у него есть малолетний ребенок, больная мать и сестра, которая недавно родила.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet