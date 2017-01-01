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Разбивший авто возле Соломенского суда мужчина отправлен под домашний арест

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Одессит Анатолий Мазур, который крушил автомобили во дворе Соломенского райсуда Киева, отправлен под круглосуточный домашний арест.
Анатолий Мазур в суде
Анатолий Мазур в суде
rbc.ua
 
Соломенский районный суд Киева в субботу, 17 февраля, избрал меру пресечения одесситу Анатолию Мазуру, который разбил топором десяток машин возле этого суда, в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца, сообщает Радио Свобода
 
Мазур должен находиться под круглосуточным домашним арестом в течение двух месяцев, не имеет права покидать место проживания и должен сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля. 
 
Сторона защиты просила суд не брать задержанного под стражу, а применить к нему смягченную меру пресечения, в частности домашний арест или взятие на личное поручительство. Так, народные депутаты Игорь Луценко и Егор Соболев, а также помощник народного депутата Андрея Левуса заявили о готовности взять Анатолия Мазура на поруки. 
 
Прокурор настаивал, чтобы задержанного взяли под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога. 
 
Мазур в обращении к суду заявил, что готов возместить убытки за свои действия и просил применить в отношении него облегченную меру пресечения, ввиду того, что у него есть малолетний ребенок, больная мать и сестра, которая недавно родила. 

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Теги: Киев, суд, беспорядки, домашний арест
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Источник: korrespondent.net

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