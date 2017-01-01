Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье – последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день православные христиане просят друг у друга прощения.

Читай также: Большой пост 2018: даты, календарь питания 18 февраля у православных верующих наступает Прощеное воскресенье – последний день Масляной недели. В этот день среди верующих принято просить друг у друга прощения.

Обычно один человек говорит: “Прости меня!“, а другой отвечает: “Господь тебя простит, и я прощаю. И ты меня прости!“. Считается, что таким образом выражается надежда на прощение Божие и сбрасывается груз человеческих обид.

Обычай просить прощения возник в глубокой древности, когда монахи Египта и Палестины уходили в пустыню, чтобы соблюдать там сорокадневный пост. Перед этим они прощались друг с другом.

С понедельника, 19 февраля, у верующих начинается Великий пост, который продлится до Пасхи. В этом году она выпадает на 8 апреля.