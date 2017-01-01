На Донбассе 12 обстрелов, ранен один боец

У населенного пункта Луганское незаконные вооруженные формирования применили артиллерию калибра 122-мм, а возле Песков стреляли из танков.

За минувшие сутки, 17 февраля, подразделения сепаратистов 12 раз обстреляли украинских военых на Донбассе. Один боец получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении противник обстреливали опорные пункты ВСУ на Светлодарской дуге. Под огонь из минометов различных калибров и БМП попали позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Кроме того, у Луганского, незаконные вооруженные формирования применили артиллерию калибра 122-мм. Из гранатометов вели огонь у Майорска, а стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Крымского.

На донецком направлении неподалеку Песков боевики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.

Напомним, 16 декабря на Донбассе зафиксировали 20 вражеских обстрелов. Тогда были ранены два бойца ВСУ.

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