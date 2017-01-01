Во Львове девушка выжила, бросившись с 11-метрового моста

В результате падения девушка получила тяжелые телесные повреждения и сейчас находится в больнице.

20-летняя девушка пыталась покончить с собой, прыгнув с путепровода

Во Львове 20-летняя девушка пыталась покончить с собой, прыгнув с путепровода высотой 11 метров, сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области. Об этом в субботу, 17 февраля, сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области.

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По словам свидетелей, девушка припарковала красную Таврию, принадлежащую ее матери, у Сыховского моста на проспекте Красной Калины. Некоторое время она ходила, смотрела вниз, а затем поставила свечу в снег и начала пeрeлазить чeрeз пeрила. Люди кричали, чтобы она остановилась, но девушка прыгнула. Сообщается, что свидетели находились слишком далеко, чтобы ее удержать.

В результате падения девушка получила тяжелые телесные повреждения и сейчас находится в больнице.

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Полиция открыла уголовное дело по ч.1 ст.120 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства), предусматривающей лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Запорожье полицейские в последний момент предотвратили самоубийство.

