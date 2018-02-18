Жестокое убийство в Запорожской области: злоумышленник зарезал военного и молодую мать

Резню устроил мужчина, который ранее уже был судимый.

В Розовском районе Запорожской области мужчина жестоко убил военного и молодую мать. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщает местное издание gazeta.zp.ua.

Читай также: В киевском ресторане ножом в шею убили военного

В издании отмечают, что кровавую резню устроил ранее судимый 29-летний мужчина.

Отмечено, что погибший военный был десантником 79-й бригады – он покинул часть без разрешения руководства. А вот погибшей женщине было 30 лет: у нее остались двое маленьких детей.

На данный момент идет расследование произошедшего.

Читай также: Житель Покровска совершил “вендетту“ и сдался полиции

Напомгим, что в субботу, 10 февраля, в Киеве произошло жуткое убийство мужчины, вся вина которого была в том, что он сделал замечание желающему сесть в автобус без очереди.



