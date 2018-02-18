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Жестокое убийство в Запорожской области: злоумышленник зарезал военного и молодую мать

Комментариев: 2
Резню устроил мужчина, который ранее уже был судимый.
Резню устроил ранее судимый 29-летний мужчина
Резню устроил ранее судимый 29-летний мужчина

В Розовском районе Запорожской области мужчина жестоко убил военного и молодую мать. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщает местное издание gazeta.zp.ua.

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В издании отмечают, что кровавую резню устроил ранее судимый 29-летний мужчина.

Отмечено, что погибший военный был десантником 79-й бригады – он покинул часть без разрешения руководства. А вот погибшей женщине было 30 лет: у нее остались двое маленьких детей.

На данный момент идет расследование произошедшего.

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Напомгим, что в субботу, 10 февраля, в Киеве произошло жуткое убийство мужчины, вся вина которого была в том, что он сделал замечание желающему сесть в автобус без очереди.


 

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Теги: убийство, Запорожская область, военный, мать, злоумышленник, судимость
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Комментариев (2)
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Lyosha    18.02.2018, 20:24
Оценка:  -2
Lyosha
Полюбому какой-нибудь чурка кавказец зарезал нашего хлопца. Так всё время к сожалению. Девушки! Обходите стороной всех кавказцев! Они злые и не уважают славян!
zveroboy111    18.02.2018, 20:24
Оценка:  -2
zveroboy111
Дякувати гаді і юлі.
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