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На 31-м году жизни умерла журналистка телеканала ZIK

Комментариев: 3
Причиной смерти могло стать онкологическое заболевание, от которого лечилась журналистка.
Журналистка умерла на 31-м году жизни
Журналистка умерла на 31-м году жизни
facebook.com

Вечером 17 февраля стало известно о смерти журналистки телеканала ZIK Ирины Венгер. О этом пишут родные и близкие на ее странице в Facebook.

В свою осередь, 24 канал сообщает, что Ирина Венгер лечилась от онкологического заболевания, которое и могло стать причиной смерти.

Журналистка умерла на следующий день после того, как ей исполнился 31 год. У нее остались муж и маленький сын.

Она работала в проектах Кто здесь живет?, Историческая правда с Вахтангом Кипиани, Правокация и Обзор дня на телеканале ZIK.

 

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Теги: журналистка, смерть, телеканал, онкологические заболевания
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Комментариев (3)
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Елена    18.02.2018, 20:26
Оценка:  +4
Елена
Соболезную. Как горько, что уходят молодые, им бы жить и жить, деток растить....Пусть земля будет пухом.
Бувший_східняк    18.02.2018, 20:25
Оценка:  -9
Бувший_східняк
У нее остались муж и маленький сын.
Наверное, - после неё остались муж и маленький сын?
Вин_тиК    18.02.2018, 20:25
Оценка:  +11
Вин_тиК
Ви вумний як качка!
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