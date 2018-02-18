На 31-м году жизни умерла журналистка телеканала ZIK

Причиной смерти могло стать онкологическое заболевание, от которого лечилась журналистка.

Вечером 17 февраля стало известно о смерти журналистки телеканала ZIK Ирины Венгер. О этом пишут родные и близкие на ее странице в Facebook.

В свою осередь, 24 канал сообщает, что Ирина Венгер лечилась от онкологического заболевания, которое и могло стать причиной смерти.

Журналистка умерла на следующий день после того, как ей исполнился 31 год. У нее остались муж и маленький сын.

Она работала в проектах Кто здесь живет?, Историческая правда с Вахтангом Кипиани, Правокация и Обзор дня на телеканале ZIK.