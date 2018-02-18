Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Еда с червями: волонтер показал, чем кормят военных в Десне

Комментариев: 8
По словам волонтера Романа Доника, случаев с плохим питанием в армиях сотни.
Чем кормят военных в Десне
Чем кормят военных в Десне

Волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook рассказал о ситуации с питанием в одной из военных частей.

Так, по его словам во время проверки генералом меню в одной из частей, положенное солдатам мясо оказалось только в меню, но не в кастрюлях и не в тарелках у самих военных.

Читай также: В Минобороны предложили заменить мясо на кефир в сухпайках для военных

“Вчера в одной из бригад, выведенных в ППД был генерал. Один из молодых генералов этой войны. Зашел в столовую во время обеда. Солдатики говорят все хорошо, все вкусно. Генерал, хоть молодой, но грамотный и въедливый. Начинает проверять меню. А там должно быть в каждой тарелке первого блюда мясо порционное. А его нет. Начинает генерал “пижить“ работников столовой. Те, крест на пузе - говорят было мясо. Проверили в кастрюлях, нет мяса. 
Выходит генерал в столовую к солдатикам и спрашивает - пацаны, а мясо было в первых блюдах? И смотрит, что пацаны както мимо него смотрят. Поворачивается резко, а там главная тетка по столовой кивает солдатикам, показывает на жестах, что мол так, подтверждайте, что было мясо. А солдатики подтверждают...“ - пишет волонтер.

По словам Доника, солдатов, которые послушно кивают головами попросту обворовывают. И генералы здесь не при чем.

Кроме того, волонтер поделился фотографией, на которой видно, как обстоят дела с питанием в Десне. По словам волонтера, несмотря на то, что несколько военных частей перешли на новую форму питания, в Десне осталась старая форма. К тому же были восстановленные ранее уволенные “ворюги“ из фирмы кормильца.

Напомним, ранее гглавный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что во время проверки в курсантской столовой Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба в пище были обнаружены черви и тараканы.

 

 

Поделись:
Теги: Украина, военные, питание, волонтер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
max_zeldor1    18.02.2018, 21:46
Оценка:  0
max_zeldor1
А ничего что кашу варят перед тем как жрать? как после этого во вилке может лезть червь?
КритиК    18.02.2018, 21:31
Оценка:  -1
КритиК
И когда в Украине передохнет все быдло и ворье, начиная от столовских работников и заканчивая депутатами......
Шкиряк_и_Зорян    18.02.2018, 20:26
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Черви безвредны. Чистый белок. Деликатес, можно сказать! Не вижу криминала.
Гоша_Мин    18.02.2018, 20:26
Оценка:  -3
Гоша_Мин
Укры, сдавайтесь! В плену вас ждут горячий чай, сухая одежда и наше радушие.
fjyhffdlf    18.02.2018, 20:26
Оценка:  -3
fjyhffdlf
А как по-другому?Вы цены на мясо вообще видели?
colavova    18.02.2018, 20:25
Оценка:  -4
colavova
боящихся говорить правду и вся идеалистическая картина мира нарисованная прыхыльныками, рушится прямо на глазах"
А как выглядит эта картина у непрыхыльныкив на Донбассе?
Владимир2911    18.02.2018, 20:25
Оценка:  +5
Владимир2911
Ну и почему они дружно эту "тётку за кадром" этими червячками не покормили?
МаксимУм    18.02.2018, 20:25
Оценка:  +3
МаксимУм
Одни обещания... Хорошо кормить, повысить зарплаты...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь