Еда с червями: волонтер показал, чем кормят военных в Десне

По словам волонтера Романа Доника, случаев с плохим питанием в армиях сотни.

Волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook рассказал о ситуации с питанием в одной из военных частей.

Так, по его словам во время проверки генералом меню в одной из частей, положенное солдатам мясо оказалось только в меню, но не в кастрюлях и не в тарелках у самих военных.

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“Вчера в одной из бригад, выведенных в ППД был генерал. Один из молодых генералов этой войны. Зашел в столовую во время обеда. Солдатики говорят все хорошо, все вкусно. Генерал, хоть молодой, но грамотный и въедливый. Начинает проверять меню. А там должно быть в каждой тарелке первого блюда мясо порционное. А его нет. Начинает генерал “пижить“ работников столовой. Те, крест на пузе - говорят было мясо. Проверили в кастрюлях, нет мяса.

Выходит генерал в столовую к солдатикам и спрашивает - пацаны, а мясо было в первых блюдах? И смотрит, что пацаны както мимо него смотрят. Поворачивается резко, а там главная тетка по столовой кивает солдатикам, показывает на жестах, что мол так, подтверждайте, что было мясо. А солдатики подтверждают...“ - пишет волонтер.

По словам Доника, солдатов, которые послушно кивают головами попросту обворовывают. И генералы здесь не при чем.

Кроме того, волонтер поделился фотографией, на которой видно, как обстоят дела с питанием в Десне. По словам волонтера, несмотря на то, что несколько военных частей перешли на новую форму питания, в Десне осталась старая форма. К тому же были восстановленные ранее уволенные “ворюги“ из фирмы кормильца.

Напомним, ранее гглавный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что во время проверки в курсантской столовой Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба в пище были обнаружены черви и тараканы.



