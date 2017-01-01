"Миротворцы на Донбассе - не выход". О чем говорили в Мюнхене

Украина не движется в реформах достаточно быстро, считает глава МИД Дании Андерс Самуэльсен. И в этом мнении он не одинок.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности прошел 2-й ежегодный Украинский ланч, организованный бизнесменом Виктором Пинчуком. Приглашенные гости - украинские и иностранные политики, дипломаты и представители оборонных ведомств. Главный месседж, звучавший и во время дискуссии и в кулуарах - "нужно набраться терпения и засучить рукава". Подробности - в материале LIGA.net.

"Прежде всего, Украина должна стать сильной изнутри. Она должна улучшить свое управление, экономику. И когда она выйдет на этот путь, то создаст альтернативу. Тогда россияне начнут смотреть на Украину как на то, что сработало, то, что стоит наследовать. Но этого не произойдет "до следующего четверга" и к этому нужно быть готовыми (экс-министр обороны США, бывший глава ЦРУ Роберт Гейтс во время выступления на Украинском ланче).

Новая форма войны

"У нас есть обязательства перед Украиной. Не потому что украинцы хорошие или мы хорошие", - открыла дискуссию глава МИД Канады Христя Фриланд. "Обязательства из-за того, что вторжение в Украину, аннексия украинской территории - это наибольшее нарушение правил международного порядка в Европе со времен Второй мировой войны", - констатировала канадский дипломат.

Свое достаточно короткое выступление о необходимости реформ в Украине и поддержки со стороны Канады она завершила строками из стиха Ивана Франка (их же она зачитала во время выступления на Украинском завтраке в Давосе): "До великого моменту будь готовий кожен з вас…Кожний може стать Богданом".

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"Эта война не просто о Крыме или Донбассе. Эта война для России - об Украине и Европе", - заявил глава украинского МИД Павел Климкин. "Донбасс это просто инструмент и чего больше всего боится Россия - успеха Украины как демократического государства…Я всегда повторяю, что для нас самое важное - это не выиграть войну против России, а не проиграть ее сразу. И, думаю, мы достигли этого", - сказал он.

Модератор дискуссии, ведущий Hard Talk на телеканале ВВС Стивен Сакур отметил, что сейчас боевые действия в Донбассе напоминают замороженный конфликт, и теперь в Украине - новая форма войны, которая включает и кибервойну, и дезиформацию. Но эти формы вмешательства со стороны РФ стали проблемой не только Украины, а и Европы и Соединенных Штатов. Вмешательство в американские президентские выборы - один из самых ярких тому примеров. Климкин в этой связи напомнил, что именно из-за такой глобальной угрозы Украина начала или планирует сотрудничество с США, Японией, Сингапуром.

Хозяин марионеток

Фото: Фонд Виктора Пинчука, фотограф Сергей Ильин

"11 лет назад я сидел на такой конференции. Рядом со мной сидел Путин и обвинял США во всех проблемах человечества", - рассказывал во время ланча бывший министр обороны США Роберт Гейтс. "Думаю, тогда Путин говорил о двух основных стратегиях: первое - Россия снова станет великой державой в военном и геополитических смыслах; вторая - он будет проводить политику, которую Россия проводила столетиями, он будет создавать замороженные конфликты или дружественные государства вокруг России", - считает американский политик.

"Пока Путин президент - будет очень сложно найти какое-то разрешение войны на востоке Украины", - добавил Гейтс он. Но в том, что Путин еще на один срок станет главой Кремля, вряд ли кто-то сомневается, иронично отметил Сакур.

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"Это (переизбрание Путина - ред.) - грустная перспектива. Но, думаю, это реальная перспектива. Ситуация в восточной Украине дает ему возможность или усилить, или понизить напряжение. Он, своего рода, хозяин марионеток", - констатировал Гейтс. А вот в постпутинском периоде, по мнению американского политика, "есть большой потенциал".

Позже, присутствовавший на ланче представитель РФ "посоветовал" Гейтсу быть "более дипломатичным", говоря о Путине, потому что у главы Кремля есть "много оружия и инструментов влияния".

Еще один представитель России, российский академик Александр Дынкин назвал Украину "черной дырой", у которой большое население, но ВВП - ниже, чем у Чехии. "В этом кого обвинять? Тоже Россию?", - заявил он. В ответ на это Павел Климкин напомнил, что Украина потеряла 19% промышленности из-за оккупации Донбасса и Крыма, а торговля с Россией сократилась с 34% до 7%.

"Я верю, что украинский проект существенно отличается от российского. Потому что наш - о свободе и демократии, а российский - смесь имперского самодержавия с советским менталитетом. Если вы снова начинаете ставить памятники Сталину, то стоит задуматься, что это за проект", - заявил глава украинского МИД.

Минск и санкции

Во время дискуссии были подняты два главных вопроса - миротворцы на востоке Украины и минские соглашения. Несмотря на то, что вопрос миротворцев откровенно затягивается Россией, а "Минск" и вовсе не выполняется, именно эти два фактора в США по-прежнему считают главными для достижения мира в Украине.

"Это хоть и гибридная, но горчая война", - заявил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. "Люди гибнут каждый день, об этом важно помнить… Единственное, что мы можем сделать - это дать мандат миротворческим силам от США и добиться полного выполнения минских соглашений", - уверен американский дипломат.

Роберт Гейтс отметил, что санкции - это хороший инструмент принуждения Кремля выполнить требования Украины. Но несогласованность позиций Конгресса и президента Дональда Трампа усложняют использование этого инструмента. Кроме того, теперь Трамп должен согласовывать все решения по санкциям против РФ с Конгрессом, а это не дает ему возможность самостоятельно принимать решения и вести переговоры, считает Гейтс. Другое мнение высказал бывший посол США в ООН Джон Болтон: Трампу не дали возможности отменять санкции против РФ, потому что он бы это точно сделал, а это было бы "политическим динамитом".

Однако режим санкций и со стороны США, и со стороны ЕС - работает. На этом спикеры акцентировали внимание несколько раз. В том числе, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен. "Многие думали, что среди европейских стран будет раскол (из-за санкций против РФ - ред.). Но этого не произошло", - отметил он.

"Размещение миротворцев в Донбассе - это ошибка"

Представитель России, комментируя выступления спикеров, заявил, что у РФ якобы большая политическая воля к тому, чтобы вывести тяжелое вооружение из Донбасса, освободить пленных и ввести миротворцев. Но это "очень сложно осуществить". "Этим утром мы завтракали с Габриэлем (глава МИД Германии - ред.), Лавровым, представителями российского бизнеса и немецкого бизнеса. Они говорят: введите миротворцев, как можно быстрее", - заявил он. Однако почему Москва затягивает этот процесс в ООН он объяснять не стал.

"Это большая ошибка Украины верить, что размещение миротворцев ООН будет иметь положительный эффект", - заявил экс-посол США в ООН. "Все в этой комнате знают термин "замороженный конфликт". Это специализация Совета безопасности ООН замораживать конфликты. И очень редко размещение миротворцев приводит к чему-либо", - считает он. В качестве одного из примеров Болтон упомянул Кипр, где миссия миротворцев находится с 1964 года. Болтон подчеркнул, что Россия - одна из главных стран, которые принимают решения в Совбезе ООН. "Вы отдаете кролика в руки лисицы. Я думаю, что есть пути решения. Но если вы хотите, чтобы у Украины был этот замороженный конфликт на следующие 50 лет, то да, пускайте туда миротворческие силы".

Немецкий политик Эльмар Брок высказал схожее мнение, но отметил, что миротворческая миссия может привести к заморозке конфликта в Донбассе только в том случае, если в дорожной карте не будет четкого плана, как подойти к украинско-российской границе.

"Потерянное" поколение

Начав войну, Россия тем самым изменила Украину, привела к росту националистических настроений и осознанию своей идентичности, считает Волкер. "Украина теперь более ориентируется на Запад…Россия теряет молодое поколение в Украине. Фактически, они (РФ - ред.) сделали противоположное тому, чего хотели. И так даже в Донбассе. Людям не хочется, чтобы ими управляли мерзавцы", - заявил он. При этом, амбиции РФ не были удовлетворены, а ущерб в виде потерянной репутации и санкций от США и ЕС - слишком большая цена для Москвы, считает спецпредставитель Госдепа.

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Украина и ЕС

"Украина не движется достаточно быстро", - заявил во время дискуссии глава МИД Дании. "Будем честными, мы должны помогать Украине. Мы должны вместе создавать результаты", - добавил он. Оценить реформирование Украины Самуэльсон согласился не сразу - Сакур задал этот вопрос трижды. Примечательно, что все комментарии датского министра сводились к выборам в Украине в 2019 году, из-за которых, по его мнению, что-либо менять в стране сейчас сложно. "Но могу ли я сделать вывод, что нет перспективы? Нет. Есть перспектива", - резюмировал он.

Климкин, в свою очередь, заявил, что реформы в Украине тормозятся из-за война, а "если сравнить Украину со страной четыре года назад, то это другая страна".

Эльмар Брок позже в выступлении отметил, что создание в Украине антикоррупционных органов - это прогресс, однако отсутствие единства между ними "дает основание для волнений внутри страны и вызывает подозрение за границей". По его мнению, даже в условиях войны Украина должна проводить реформы, чтобы ей больше доверяли международные партнеры. Он упомянул также скандал вокруг украинского закона об образовании: Брок считает, что это может негативно сказаться на дальнейшем единстве стран, в том числе с Румынией, Польшей и Венгрией, в введении новых санкций против России. "Для россиян это отличное алиби. Они говорят: мы там (в Донбассе - ред.), потому что они пытаются отобрать российскую идентичность у россиян, которые живут в Украине. Это большая тактическая ошибка", - считает немецкий политик.

Северный поток-2

"Северный поток-2 - это полностью политический, а не коммерческий проект", - заявил Курт Волкер, отвечая на вопрос главы НАК Нафтогаз Андрея Коболева. "Если хотят вести коммерческий проект, то находят самый дешевый механизм поставки газа. Но это (Северный поток-2 - ред.) - не самый дешевый вариант. Я думаю, что это огромный механизм влияния на Евросоюз", - подчеркнул дипломат.

Незапланированный визит

Фото: Фонд Виктора Пинчука, фотограф Сергей Ильин

Выступление Петра Порошенко на Украинском ланче стало неожиданностью для большинства гостей: свой визит он подтвердил в последний момент. Впрочем, его речь стала сугубо символическим итогом всей дискуссии. Частично он повторил те же тезисы, что и во время выступлений на Форуме и Украинском завтраке в Давосе, и в первый день Мюнхенской конференции.

По словам президента, единство в Украине чрезвычайно важно в условиях российской агрессии и оно будет продемонстировано во время голосования в парламенте по главе Нацбанка, а также по законопроекту об антикоррупционном суде. В то же время, он отметил, что внутри Украины на данный момент ведутся ожесточенные политические дискуссии, что усложняет принятие всех решений.

"За последние два дня тут, в Мюнхене, я не слышал ни разу фразу "конфликт на востоке Украины". Нет, об этом уже никто не говорит. Теперь это называют агрессией Российской Федерации против независимой, суверенной страны", - подчеркнул также Порошенко. Миротворческую миссию в Донбассе президент назвал "абсолютно необходимой".

"У нас нет идеи победить Россию. Мы хотим, чтобы Россия забрала свои войска с украинской территории. И тогда в Украине все будет хорошо", - заявил глава государства.

Поездка корреспондента Лига.нет на Украинский ланч в Мюнхене была организована при содействии Фонда Виктора Пинчука.