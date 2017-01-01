Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Финляндия готова участвовать в миротворческой операции на Донбассе

Комментариев: 0
Президент Финляндии заявил, что страна примет участие в урегулировании конфликта в Донбассе, поскольку считает, что это одна из самых серьезных проблем в Европе.
В миссии заявлено участие еще Швеции и Австрии
В миссии заявлено участие еще Швеции и Австрии
defence.pk

Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил о готовности страны принять участие в возможной миротворческой операции в Донбассе. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Yle.

“Речь идет об одной из наиболее серьезных проблем в Европе, поэтому, если возникнет даже небольшая возможность разрешить кризис, Финляндия должна принять участие в урегулировании этого кризиса“, - сказал Ниинистьо.

Читай также: “Миротворцы на Донбассе - не выход“. О чем говорили в Мюнхене

На конференции бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил участвовать в миротворческой миссии странам, которые не входят в НАТО. Он назвал Финляндию, Швецию и Австрию.

Ниинистьо отметил, что будет сложно набрать 20 тысяч миротворцев из такого маленького количества стран.

Напомним, 17 февраля министр обороны Швеции Питер Хултквист на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Швеция в случае необходимости готова предоставить свои войска для миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Поделись:
Теги: Донбасс, война, миротворцы, Финляндия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь