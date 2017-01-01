Финляндия готова участвовать в миротворческой операции на Донбассе

Президент Финляндии заявил, что страна примет участие в урегулировании конфликта в Донбассе, поскольку считает, что это одна из самых серьезных проблем в Европе.

В миссии заявлено участие еще Швеции и Австрии defence.pk

Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил о готовности страны принять участие в возможной миротворческой операции в Донбассе. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Yle.

“Речь идет об одной из наиболее серьезных проблем в Европе, поэтому, если возникнет даже небольшая возможность разрешить кризис, Финляндия должна принять участие в урегулировании этого кризиса“, - сказал Ниинистьо.

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На конференции бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил участвовать в миротворческой миссии странам, которые не входят в НАТО. Он назвал Финляндию, Швецию и Австрию.

Ниинистьо отметил, что будет сложно набрать 20 тысяч миротворцев из такого маленького количества стран.

Напомним, 17 февраля министр обороны Швеции Питер Хултквист на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Швеция в случае необходимости готова предоставить свои войска для миротворческой миссии ООН на Донбассе.