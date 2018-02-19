Штаб: В зоне АТО на минах подорвались двое россиян

В районе Светлодарской дуги на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое представителей незаконных вооруженных формирований, которые оказались россиянами.

В штабе АТО сообщили, что на Донбассе в районе Светлодарской дуги в воскресенье, 18 февраля, на собственных минных заграждениях подорвались двое представителей незаконных вооруженных формирований, которые оказались гражданами России.

"Около передовых позиций сил АТО на Светлодарской дуге на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков так называемой седьмой отдельной мотострелковой бригады незаконных вооруженных формирований. Оба боевика оказались гражданами Российской Федерации", – говорится в сообщении штаба в Facebook.

В информации указано, что один из них - житель Краснодарского края, 1988 года рождения, погиб. Другой - житель города Астрахань, 1972 года рождения, получил минно-взрывные ранения.

В штабе АТО отметили, что сейчас выясняется информация о принадлежности указанных лиц к регулярным войскам РФ.