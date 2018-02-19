Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Штаб: В зоне АТО на минах подорвались двое россиян

Комментариев: 3
В районе Светлодарской дуги на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое представителей незаконных вооруженных формирований, которые оказались россиянами.
Сепаратисты на Донбассе (архивное фото)
Сепаратисты на Донбассе (архивное фото)
 
В штабе АТО сообщили, что на Донбассе в районе Светлодарской дуги в воскресенье, 18 февраля, на собственных минных заграждениях подорвались двое представителей незаконных вооруженных формирований, которые оказались гражданами России.
 
"Около передовых позиций сил АТО на Светлодарской дуге на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков так называемой седьмой отдельной мотострелковой бригады незаконных вооруженных формирований. Оба боевика оказались гражданами Российской Федерации", – говорится в сообщении штаба в Facebook.
 
В информации указано, что один из них - житель Краснодарского края, 1988 года рождения, погиб. Другой - житель города Астрахань, 1972 года рождения, получил минно-взрывные ранения.
 
В штабе АТО отметили, что сейчас выясняется информация о принадлежности указанных лиц к регулярным войскам РФ.
 
 
 
Ранее сообщалось, что сепаратисты минируют территорию Донбасса, неподконтрольную Украине, боеприпасами российского производства.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: мины, взрыв, сепаратисты, АТО, зона АТО, АТО на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    19.02.2018, 09:36
Оценка:  0
Letohradek
Хорошая утренняя новость!
krolikoff_net    19.02.2018, 08:08
Оценка:  -1
krolikoff_net
Двано пора начать минировать территорию россии. Рассианам это очень нравится.
I_gor2    19.02.2018, 00:27
Оценка:  -1
I_gor2
Сепаратисты знатные.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь