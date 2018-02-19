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Лидер ОУН: Погромы российских объектов продолжатся

Комментариев: 11
Коханивский пообещал и дальше громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать.
Погром офиса Россотрудничества
Погром офиса Россотрудничества
rbc.ua

Лидер добровольческого движения ОУН Николай Коханивский сообщил, что погромы расположенных в Киеве российских объектов будут продолжаться. Об этом он заявил после завершения марша Смерть России в центре столицы 18 февраля, передает Еспресо.TV.

“Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур “страны-агрессора “, - подчеркнул Коханивский.

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Он назвал “удачным флешмобом“ проведенную акцию, добавив, что к нему присоединились 300-400 человек.

Также лидер ОУН подтвердил, что никого из участников марша не задержали.

Напомним, 18 февраля представители националистических организаций провели в Киеве акцию под названием Смерть России. Участники марша булыжниками и яйцами забросали здание Россотрудничества, а также повредили фасады Сбербанка и Альфа-банка. После завершения акции они провели короткий митинг, во время которого сожгли флаг России.

Ранее на центр Россотрудничества напали 17 февраля. Тогда националисты изрисовали стены и тоже сожгли триколор.

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Теги: протесты, акция, погром, националисты, ОУН, погромы, Россотрудничество
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Комментариев (10)
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Василище    19.02.2018, 09:32
Оценка:  -2
Василище
Памятники то закончились.
vysnovok    19.02.2018, 09:25
Оценка:  +2
vysnovok
Полиция расследует, а погромы продолжаются. Такое впечатление, то и те, и другие, действуют в параллельных реальностях.
Владимир01    19.02.2018, 08:52
Оценка:  +2
Владимир01
Пещерные дебилы.
Шкиряк_и_Зорян    19.02.2018, 08:24
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
А что будут делать, когда всё разгромят? ))))
Владимир01    19.02.2018, 08:51
Оценка:  -1
Владимир01
Потом лбом об стенку..))
Василище    19.02.2018, 09:34
Оценка:  -1
Василище
Квартиры начнут громить.
maxim    19.02.2018, 07:45
Оценка:  +4
maxim
Добро пожаловать в туристический город Киев.. Со Львовом тоже такое скоро будет, но громить польские обьекты будут.
Хитрый-Лис    19.02.2018, 08:23
Оценка:  -5
Хитрый-Лис
но громить польские обьекты будут под руководством мАскуовии? Дык вы уже давно мОмковия свои щупальце там распустили под видом националистов.
fjyhffdlf    19.02.2018, 04:08
Оценка:  +4
fjyhffdlf
Громите на здоровье.Страховщики за всё заплатят.А товарищи Киселёв и Соловьёв вам только спасибо скажут за отличную"картинку"...
fargjon    19.02.2018, 02:26
Оценка:  +4
fargjon
Может обьекты и кацарские только это все наше и громить означает что вы свое разрушаете.
Непонимаю этих громил. Взять да поотбивать вам руки за такое или лучше на донбасс отправить чтоб с у к и пожили зимой в палатках. Патриоты долбаные продажные.
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