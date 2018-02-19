Лидер ОУН: Погромы российских объектов продолжатся

Коханивский пообещал и дальше громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать.

Лидер добровольческого движения ОУН Николай Коханивский сообщил, что погромы расположенных в Киеве российских объектов будут продолжаться. Об этом он заявил после завершения марша Смерть России в центре столицы 18 февраля, передает Еспресо.TV.

“Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур “страны-агрессора “, - подчеркнул Коханивский.

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Он назвал “удачным флешмобом“ проведенную акцию, добавив, что к нему присоединились 300-400 человек.

Также лидер ОУН подтвердил, что никого из участников марша не задержали.

Напомним, 18 февраля представители националистических организаций провели в Киеве акцию под названием Смерть России. Участники марша булыжниками и яйцами забросали здание Россотрудничества, а также повредили фасады Сбербанка и Альфа-банка. После завершения акции они провели короткий митинг, во время которого сожгли флаг России.

Ранее на центр Россотрудничества напали 17 февраля. Тогда националисты изрисовали стены и тоже сожгли триколор.