Итоги 18 февраля: Первое золото Украины и марш “Смерть России“

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Украина выиграла первую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане

Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане по фристайлу – в воздушной акробатике.

Спортсмен стал олимпийским чемпионом с результаттом 128,51 балла, опередив соперников из Китая и России.

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Порошенко заявил, что будет участвовать в суде по делу Майдана

Президент Петр Порошенко будет принимать участие в судебном процессе по расследованию преступлений во время Революции достоинства 2014 года.

“Зло должно быть наказано. Поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас“, – заявил Порошенко.

Позже стало известно, что Оболонский суд Киева допросит главу государства как свидетеля по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича 21 февраля.

В Киеве прошел марш “Смерть России“

Представители националистических организаций провели в Киеве акцию под названием Смерть России.

Участники марша булыжниками и яйцами забросали здание Россотрудничества, а также повредили фасады Сбербанка и Альфа-банка. После завершения акции они провели короткий митинг, во время которого сожгли флаг России.

Лидер движения ОУН Николай Коханивский сообщил, что погромы расположенных в Киеве российских объектов будут продолжаться, пока государство не начнет действовать.

В Иране разбился самолет с пассажирами

В Иране потерпел крушение самолет ATR 72-500 авиакомпании Aseman Airlines, на борту которого находились 66 человек, в том числе шесть членов экипажа. Лайнер выполнял рейс из Тегерана в город Ясудж на юго-западе страны.

Позже стало известно, что самолет врезался в гору.

В Мюнхене завершилась конференция по безопасности

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что мероприятие завершилась, но поднятые на нем проблемы решить не удалось.

Немецкий дипломат акцентировал внимание на том, что все в мире стремятся к тому, чтобы закончилась гонка вооружений, однако на конференции недостаточно четко прозвучали тезисы о том, какие конкретные шаги политики и ответственные лица должны сделать, чтобы осуществить эти планы.

Президент подписал закон о досрочной пенсии членам семей активистов Майдана

Президент Петр Порошенко подписал закон о присуждении досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или раненых в ходе Революции достоинства. Они смогут выйти на пенсию в 55 лет (мужчины) при страховом стаже в 25 лет и женщины – в 50 лет при страховом стаже в 20 лет.

В Дагестане мужчина расстрелял прихожан возле православного храма

Молодой мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по людям в дагестанском Кизляре, когда они выходили из церкви после службы. По последним данным, погибли пять прихожанок, еще четыре человека госпитализированы. Среди пострадавших - двое сотрудников правоохранительных органов.

Нападавший был уничтожен на месте сотрудниками Росгвардии. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.