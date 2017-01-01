Сутки в АТО: десять обстрелов, один раненый

За прошедшие сутки сепаратисты продолжали стрелять по позициям украинских военных с минометов, которые давно должны были быть отведенными от линии разграничения.

Позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе за минувшие сутки обстреляли десять раз, ранение получил один военный. Об этом говорится в сводке штаба АТО на странице в Facebook утром в понедельник, 19 февраля.

"В удовлетворительном состоянии его доставили в военного мобильного госпиталя и предоставлен необходимый объем врачебной помощи", - добавили в штабе.

По данным ведомства, на Луганском направлении украинские позиции вблизи Крымского, Троицкого, Новолуганского и Зайцево накрыли огнем из минометов различных калибров. Велся огонь по опорным пунктам в районе Луганского из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов. Стрелковое оружие и пулеметы сепаратисты применяли неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Донецком направлении сепаратисты вели огонь из 120-мм минометов вокруг Широкино на Приазовье.

В свою очередь в самопровозглашенной ЛНР насчитали четыре нарушения перемирия со стороны украинских военных.

Ранее в ОБСЕ назвали самый худший день на Донбассе.

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