Сутки в АТО: десять обстрелов, один раненый
Позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе за минувшие сутки обстреляли десять раз, ранение получил один военный. Об этом говорится в сводке штаба АТО на странице в Facebook утром в понедельник, 19 февраля.
"В удовлетворительном состоянии его доставили в военного мобильного госпиталя и предоставлен необходимый объем врачебной помощи", - добавили в штабе.
По данным ведомства, на Луганском направлении украинские позиции вблизи Крымского, Троицкого, Новолуганского и Зайцево накрыли огнем из минометов различных калибров. Велся огонь по опорным пунктам в районе Луганского из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов. Стрелковое оружие и пулеметы сепаратисты применяли неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.
На Донецком направлении сепаратисты вели огонь из 120-мм минометов вокруг Широкино на Приазовье.
В свою очередь в самопровозглашенной ЛНР насчитали четыре нарушения перемирия со стороны украинских военных.
Ранее в ОБСЕ назвали самый худший день на Донбассе.
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