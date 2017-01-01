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Сутки в АТО: десять обстрелов, один раненый

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За прошедшие сутки сепаратисты продолжали стрелять по позициям украинских военных с минометов, которые давно должны были быть отведенными от линии разграничения.
Украинский военный на Донбассе
Украинский военный на Донбассе
Минобороны Украины

Позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе за минувшие сутки обстреляли десять раз, ранение получил один военный. Об этом говорится в сводке штаба АТО на странице в Facebook утром в понедельник, 19 февраля.

"В удовлетворительном состоянии его доставили в военного мобильного госпиталя и предоставлен необходимый объем врачебной помощи", - добавили в штабе.

По данным ведомства, на Луганском направлении украинские позиции вблизи Крымского, Троицкого, Новолуганского и Зайцево накрыли огнем из минометов различных калибров. Велся огонь по опорным пунктам в районе Луганского из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов. Стрелковое оружие и пулеметы сепаратисты применяли неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Донецком направлении сепаратисты вели огонь из 120-мм минометов вокруг Широкино на Приазовье.

В свою очередь в самопровозглашенной ЛНР насчитали четыре нарушения перемирия со стороны украинских военных.

Ранее в ОБСЕ назвали самый худший день на Донбассе.

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Теги: донбасс, обстрел, АТО, ситуация на востоке Украины, зона АТО, раненые в АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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