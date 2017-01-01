В Закарпатье авто рухнуло с обрыва на железнодорожные рельсы

Машину успели убрать до проезда поезда.

В Закарпатской области на выезде из села Малое Березное 18 февраля около 16:00 произошло ДТП, в котором автомобиль вылетел на железнодорожное полотно.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.

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Как сообщают свидетели, на дороге не разминулись два автомобиля, при этом на одной полосе стоял знак ремонта, рядом ремонтировался отбойник. Подъезжая к нему, машина должна была предоставить движение встречной, а потом выезжать сама, но не сделала этого. Так, избегая столкновения другое авто с людьми вылетело с обрыва прямо на железнодорожные пути.

В результате аварии пострадали пассажиры рухнувшей машины.

На место вызвали скорую помощь, госпитализировали нескольких травмированных. Разбитое авто сразу убрали с рельсов. В это время уже приближался поезд, однако все прошло без осложнений.

Машину удалось вовремя убрать с путей mukachevo.net

Люди срочно вызвали скорую помощь mukachevo.net

Свидетели происшествия помогали пострадавшим mukachevo.net

Напомним, 15 февраля на Троещине в Киеве Volkswagen пролетел 20 метров и рухнул в подземный переход.