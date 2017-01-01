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В Одессе обрушилась стена жилого дома

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Из-под завалов удалось спасти пенсионерку.
Разрушения произошли на общей площади 100 квадратных метров
Разрушения произошли на общей площади 100 квадратных метров
facebook.com/MNSODE/
В ночь на понедельник, 19 февраля, в Одессе на улице Нежинская произошло обрушение жилого дома.
 
Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС области.
 

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По данным спасателей, о происшествии сообщили в 00:49, они прибытии на место происшествия через 5 минут. Было установлено, что возникло частичное обрушение пристроенной квартиры на втором этаже, чердачного перекрытия, крыши и лестничной клетки двухэтажного жилого дома на общей площади 100 кв.м.
 
Спасатели принялись за разбор конструкций разрушенной стены. Из-под завала достали 64-летнюю хозяйку разрушенной квартиры, инвалида первой группы. Бригада скорой медицинской помощи доставила ее в городскую клиническую больницу № 5 для проведения медицинского обследования. Отмечается, что видимых травм женщина не получила.
 
Причины обрушения устанавливаются.
 
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия
facebook.com/MNSODE/
 
Обвал случился за полночь
Обвал случился за полночь
facebook.com/MNSODE/
 
Разрушилась пристроенная квартира на втором этаже
Разрушилась пристроенная квартира на втором этаже
facebook.com/MNSODE/

Напомним, 2 февраля в центре Одессы обрушились два балкона.

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Теги: Одесса, обвал, стена, пенсионерка, ГосЧС
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