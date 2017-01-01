В Одессе обрушилась стена жилого дома

Из-под завалов удалось спасти пенсионерку.

В ночь на понедельник, 19 февраля, в Одессе на улице Нежинская произошло обрушение жилого дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС области.

Читай также: В одесском порту Южный обрушился причал По данным спасателей, о происшествии сообщили в 00:49, они прибытии на место происшествия через 5 минут. Было установлено, что возникло частичное обрушение пристроенной квартиры на втором этаже, чердачного перекрытия, крыши и лестничной клетки двухэтажного жилого дома на общей площади 100 кв.м. По данным спасателей, о происшествии сообщили в 00:49, они прибытии на место происшествия через 5 минут. Было установлено, что возникло частичное обрушение пристроенной квартиры на втором этаже, чердачного перекрытия, крыши и лестничной клетки двухэтажного жилого дома на общей площади 100 кв.м.

Спасатели принялись за разбор конструкций разрушенной стены. Из-под завала достали 64-летнюю хозяйку разрушенной квартиры, инвалида первой группы. Бригада скорой медицинской помощи доставила ее в городскую клиническую больницу № 5 для проведения медицинского обследования. Отмечается, что видимых травм женщина не получила.

Причины обрушения устанавливаются.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия facebook.com/MNSODE/

Обвал случился за полночь facebook.com/MNSODE/

Разрушилась пристроенная квартира на втором этаже facebook.com/MNSODE/

Напомним, 2 февраля в центре Одессы обрушились два балкона.