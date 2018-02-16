Харьковский авиазавод будет производить пластиковые окна

Авиазавод провел переговоры с заказчиками по изготовлению пластиковых окон для жилых домов.

Харьковский авиазавод планирует запустить производство пластиковых окон. Об этом сообщает издание Status Quo.

Исполняющий обязанности генерального директора завода Степан Санагурський заявил, производство окон не помешает строительству самолетов и их обслуживанию.

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“Уже много лет из отходов основного производства на ХАЗе производят продукцию для населения. Помню, что в нашей столовой были алюминиевые кастрюли, миски из нержавейки, которые изготавливали из остатков металла. Для обшивки самолетов использовалась дюраль, а из этих отходов делали доильные аппараты, бидоны для сельского хозяйства“, - отметила редактор заводской газеты Александра Ляшенко.

Она также добавила, что в годы Второй мировой войны ХАЗе изготавливал косилки. В 70-х - кукурузосушки, детские коляски, шезлонги, раскладушки, столики и стулья, садовые лестницы, детские санки и множество другой продукции.

Напомним, 19 февраля власти Украины запретили поставлять в Российскую Федерацию двигатели Д-436 для гражданских самолетов.

Ранее 23 января украинская компания Авиалинии Антонова открыла представительство в Хьюстоне (штат Техас, США).